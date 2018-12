Le penalty astucieux d'Aduriz

Vidéo

37 ans, toujours plein d'idées !44minute d'un match pas nécessairement excitant entre l' Athletic Bilbao et le Real Valladolid , l'arbitre désigne le point de penalty pour les Basques. Évidemment, c'est Aritz Aduriz , l'attaquant emblématique du club qui s'avance pour le tirer. Mais un penalty classique serait trop facile, alors l'international espagnol use d'une technique peu commune pour se soumettre à l'exercice.Judicieux et en plus efficace ! Par contre, son équipe se fera rejoindre par un but d' Oscar Plano et devra se contenter du nul. Elle se classe actuellement à une bien décevante 17place en Liga.Ces Basques, font jamais rien comme personne !