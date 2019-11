Le pays de Galles fonce à l'Euro, l'Allemagne et les Pays-Bas se baladent

SOFOOT.com // Euro 2020 // Qualifs // Résumé

Autoritaire et sûr de sa force face à la Hongrie, le pays de Galles a conquis haut la main son billet pour l'Euro, quand les Magyars et la Slovaquie devront se contenter des barrages. Scénarios beaucoup plus routiniers dans les autres groupes de la soirée, où tout était joué ou presque. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique en ont profité pour se faire plaisir, en torpillant respectivement l'Irlande du Nord, l'Estonie et Chypre.