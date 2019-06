Le patron de la MLS a un projet de Ligue transnationale

1

La edición 2019 de #LeaguesCup se realizará entre cuatro clubes de cada liga en un torneo de ocho equipos en el formato de eliminación directa. Todo arranca el 23 y 24 de julio con la fase de cuartos de final. pic.twitter.com/CKyaWlsWTD — Leagues Cup (@LeaguesCup) 29 mai 2019

VLA

Faire tomber les murs.Le boss de la Major League Soccer, Don Garber, a évoqué lors de l’inauguration du nouveau stade de Portland un projet de Ligue réunissant les meilleures équipes états-uniennes, canadiennes et mexicaines. Il considère qu’un «» .Une annonce qui confirme le rapprochement progressif entre la MLS et la Liga MX, dans la lignée de la, compétition annuelle qui verra s’affronter quatre clubs états-uniens et quatre clubs mexicains entre juillet et septembre. La première édition aura lieu cette année et réunira notamment le Chicago Fire de Schweinsteiger, le LA Galaxy d’Ibrahimovic ou encore les Tigres de Gignac.On frissonne à l'idée d'un duel entre Zlatan et APG.