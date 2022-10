Neymar au quart de tour

Dans une ambiance pas très sereine liée à l’imbroglio autour de la situation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à se défaire de Benfica. Mais dans ce match âpre et disputé, un homme s’est distingué en bien parmi le collectif parisien. Et cet homme, c’est... Neymar.

Un récital individuel au milieu de la soupe collective

Par Antoine Donnarieix

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Au moment où Juan Bernat déborde sur le côté gauche et se fait faucher par António Silva dans la surface, Michael Oliver n’a pas hésité à désigner le point de penalty. En l’occurrence, l’arbitre britannique de ce PSG-Benfica n’a pas été le seul à être très bien inspiré. Dans la continuité de l’action, Neymar aurait dans un temps pas si lointain agrippé le ballon et confirmer son statut de tireur de penalty hors pair devant la muraille Odysséas Vlachodímos. Seulement, le numéro 10 du PSG suit l’actualité, surtout celle de son club. Et quand les nouvelles rumeurs d’un souhait de départ de Kylian Mbappé ont commencé à prendre de l’ampleur, le Brésilien a compris que ce n'était pas le moment de se mettre en travers du chemin de son acolyte , désigné cet année chef du point de 11 mètres. Muet depuis deux rencontres, Mbappé est devenu ce soir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en Ligue des champions (31, une unité devant Edinson Cavani) grâce à un penalty. Derrière lui, Neymar a observé avec attention la préparation de son coéquipier, n’hésitant pas à l’encourager et célébrant son but d’un(C’est ça, en VF). Nul doute après ce choc contre Benfica : la star qui solidifie ce PSG version 2022-2023, c’est Neymar.Fait anecdotique pour certains, mais révélateur pour d’autres : Neymar a terminé la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes ce soir. Ce n’était pas le cas de Mbappé, touché à une cheville et remplacé par Carlos Soler à l'entrée du temps additionnel. Christophe Galtier s'en est rendu compte pendant la rencontre : le décalage ne pouvait venir que d’un éclair de génie de son meneur de jeu. Moteur sur le premier mouvement offensif du PSG malgré sa passe vers Mbappé coupée par Florentino Luis (4), Neymar était constamment surveillé par deux ou trois Lisboètes prêts à faire usage du vice pour le déstabiliser. Cela n’est jamais arrivé, Ney gardant son sang-froid malgré les fautes répétées et parfois à la limite de l'acceptable avec le balayage de João Mário sur Marco Verratti (34), ou Gonçalo Ramos (44, après un sombrero démentiel) et Enzo Fernandez (77) à destination de... Neymar.Amateur de dribbles chaloupés, Ney a offert à Paris un peu de piment dans un match qui sentait l’ennui à plein nez. Sa combinaison avec Mbappé a obligé le vieux routier Nicolás Otamendi à mettre un terme de façon irrégulière à la progression parisienne (21), son centre finement dosé a également obligé Grimaldo à se faire panser le front après une tentative manquée de ciseau retourné de Pablo Sarabia (28). À l'aise comme un poisson dans l'eau au moment de faire parler sa technique, Neymar a régalé d’un enchaînement contrôle poitrine et passe pour Sarabia avant que l’Espagnol ne taupe sa frappe (34). Dans les dernières minutes, son incursion dans la gueule de la défense portugaise à coups de passements de jambe aurait mérité meilleur sort (75). En bref, ce match ne sera pas une référence au moment de citer les grandes soirées européennes de Ney au PSG, mais sa gestuelle et son comportement sur le terrain auront donné l'impression de montrer la voie à suivre pour ses partenaires. Générosité, créativité, ego mis de côté, le tout avec 11 buts et 9 passes décisives en 14 matchs depuis le début de saison. Alors pourquoi centrer le projet sur une autre individualité ?