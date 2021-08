Le pass sanitaire va-t-il asphyxier le foot amateur ?

Après le retour du public en Ligue 1 et Ligue 2, une question taraudait le foot profond, celui des AS et des FC de France et de Navarre : comment le pass sanitaire allait-il s’appliquer dans leur vie quotidienne, aussi bien pour les entraînements que lors des compétitions sensées enfin reprendre (et se finir) ? La réponse est tombée du haut d’une FFF déjà en pleine crise après les éliminations précoces de l’Euro et des JO. De fait, le contrôle s’imposera de manière extrêmement stricte et pesante. On se demande désormais la faisabilité de ce qui est demandé à près de 15 000 clubs, et quel dégât ces nouvelles contraintes vont produire, notamment sur des bénévoles plutôt découragés après deux saisons quasi-blanches.

Des clubs épuisés

Garde-chiourme ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Le communiqué du 31 juillet de la FFF ne cache pas le malaise et anticipe les soupirs :Dans un pays où des manifs anti-pass de plus en plus massives, et parfois radicales, s'organisent chaque semaine, la décision de la première fédération sportive, avec ses 2 millions d’adhérent-es partout dans l'Hexagone et dans tous les échelons de la société, a forcément une portée qui va au-delà du simple respect des consignes du Ministère et de la loi. Donc. En outre, il sera exigé auprès des plus de 12 ans, pour l’instant les gamin-es des catégories inférieures en sont dispensé-es. Voilà pour le formalisme réglementaire.Bien sûr, personne ne conteste le besoin de juguler la pandémie, surtout avec la quatrième vague qui se profile dans la traînée de poudre virale du nouveau variant delta. Toutefois, la manière dont le pass sanitaire est instauré et la façon dont il doit être appliqué, notamment son périmètre et les sanctions prévues, soulèvent de nombreuses questions , par exemple en terme de respect de libertés publiques ( dont même la LDH s’inquiète ) ou de droit du travail. Dans le cas du sport associatif et donc singulièrement du football, c’est même la possibilité de le mettre en œuvre dans les termes légaux et les instructions de la Fédé, qui semble plus que douteuse. D’abord, il s’agit malgré tout de demander à des éducateurs, bénévoles, dirigeants, de venir contrôler non seulement le pass des membres, de leurs équipes, de leur encadrement, mais aussi de ceux qui accompagnent (parents, ami-es, etc.) la vie du ballon rond dans le moindre stade municipal. Surtout que l’argument de la santé prioritaire des footballeurs et footballeuses, fait sourire, quand on se souvient du lobbying, réussi, des Fédés contre le certificat médical pour l’obtention d’une licence.Toutes les Fédés, même la FFF dans une ampleur davantage réduite, ont perdu un nombre non négligeable de membres. Elles se demandent comment les faire revenir, notamment le plus jeunes (d’où l’instauration d’un pass'sport par le gouvernement à destination des enfants des milieux populaires afin de faciliter l’inscription dans un club). Et maintenant, les associations doivent se mettre sur les épaules un nouveau rôle de garde-chiourme, plutôt repoussoir. Sans parler de gérer la différence entre les plus ou moins de 12 ans. Rentrons dans le détail, dans le dur de la réalité du terrain, lors d’un match U15. Qui imagine monsieur le maire, président du club local dans la Creuse, virer le père d’un gamin, qui tiendrait la boulangerie du village, qui aurait refusé de se faire vacciner, ou qui simplement aurait la flemme d’aller chercher son test PCR ou son pass imprimé à la maison à dix bornes en caisse ? Qui voit se produire une scène ou des éducateurs se rendent dans les tribunes d’une enceinte de Villejuif ou Vitry pour vérifier si tous les potes ou familles présentes ont bien leur appli #tousanticovid avec son carnet à jour, puis sortir des lieux les contrevenants ? Qui songe que la police ou la gendarmerie va se précipiter pour s’occuper de ce type de tensions ? Sans oublier les conséquences, sportives ou sociales, sur le long terme.La loi contre le "séparatisme" ambitionne déjà de transformer les bénévoles et entraîneurs en surveillants des dérives éventuelles de leurs joueurs ou joueuses. Un nouveau képi atterrit sur la tête d’un foot amateur épuisé par la pandémie, économiquement encore plus fragilisé que la la Ligue 1 et qui tente de se remobiliser tant bien que mal. Alors que ce sport devrait devenir dès septembre un des ressorts de la résilience nationale et même de la reconquête de la normalité, bref d'un bonheur qui ne se résume pas à la réouverture des bars (eux aussi sous surveillance), il doit se transformer en espace Schengen. Pas certain que ce soit la bonne méthode pour obtenir le résultat escompté : inciter la population à se vacciner et à s’approprier la lutte contre l’épidémie.