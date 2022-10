Escroquerie : Le parquet suisse fait appel de l’acquittement de Platini et Blatter

TP

Michel et Sepp. Quel duo. Acquittés en juillet dernier dans une affaire d’escroquerie, Michel Platini et Sepp Blatter ne sont pas totalement tirés d’affaire. Ce jeudi, le parquet fédéral de Suisse a annoncé qu’il faisait appel de cette décision :, a ainsi demandé le ministère public dans ce communiqué à la cour d’appel du tribunal pénal fédéral.Les deux anciens boss de la FIFA et de l’UEFA comparaissaient devant la justice suisse pour diverses affaires d’escroquerie, notamment celle d’avoir. Ce dernier aurait fait, considérée commepar l’accusation. Après six longues années d’enquête et deux semaines de procès, Michel Platini et Sepp Blatter avaient finalement obtenu la clémence de la justice suisse le 8 juillet dernier. Pour rappel, ils encouraient jusqu’à cinq ans de prison.Un acquittement pas du goût du parquet fédéral suisse, qui aimerait voir les deux racailles en costume repasser à la barre.