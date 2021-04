Paris s'impose dans la folie !

Encore mené à la 78e minute par Saint-Étienne qui a ensuite égalisé dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain s'en est sorti à l'arraché grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Mauro Icardi à la dernière seconde lors de la 33e journée de Ligue 1. Une victoire complètement dingue, qui permet au champion en titre de revenir sur Lille (un point de retard) en haut du classement.

Quand poteau rime avec 0-0

14 - Paris a touché les montants à 14 reprises en première période en Ligue 1 cette saison, au moins 5 fois de plus que toute autre équipe. Frustrés. #PSGASSE pic.twitter.com/kF9f2zZofn — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2021

N'importe quoi, ce dernier quart d'heure

Ander Herrera misplaced just one of his passes in the first half against St Etienne. ◎ 55 passes attempted◉ 54 passes completed He also had more touches (57) and made more ball recoveries (5) than any other PSG player. ? — Squawka Football (@Squawka) April 18, 2021

Paris Saint-Germain (4-2-3-1) : Rico - Florenzi (Dagba, 77e), Kehrer, Kimpembe, Bakker - Danilo, Herrera - Sarabia (Di María, 66e), Rafinha (Verratti, 67e), Mbappé - Kean (Icardi, 68e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Saint-Étienne (4-3-3) : Green - Debuchy (Moueffek, 56e), Cissé, Moukoudi, Trauco (Abi, 89e) - Camara, Neyou, Youssouf (Nordin, 46e) - Hamouma, Kahzri (Aouchiche, 69e), Monnet-Paquet (Bouanga, 46e). Entraîneur : Claude Puel.

Cinq buts inscrits en l'espace de dix-sept minutes. Soit un ratio de plus d'un but toutes les trois minutes et demies. Deux réalisations marquées dans le temps additionnel. Deux égalisations. Un penalty. Quatre scoreurs différents. Alors que le score de ce PSG-Sainté dominical comptant pour la 33journée de Ligue 1 était encore bloqué à 0-0 à la 77minute, la rencontre est tombée dans la folie. Avec, au bout du compte, une victoire importantissime pour les gars de Pochettino qui reviennent à un point de Lille, en tête du classement. Mais bon sang, que les téléspectateurs ont eu raison de rester jusqu'au coup de sifflet final...Voir le PSG ne cadrer qu'une seule petite frappe en une mi-temps entière, ce n'est pas fréquent. C'est pourtant ce qu'il se passe au Parc des Princes face à l'ASSE, qui laisse la balle aux favoris (plus de 68% de possession). Cette tentative intervenant après la demi-heure de jeu est l'œuvre de Rafinha, titulaire d'entrée, qui voit Green s'interposer. Mais si les Parisiens ont du mal à se mettre dans le bain quelques jours après leur qualification en demi-finales de Ligue des champions contre le Bayern Munich, cela ne signifie pas qu'ils ne se procurent aucune occasion. Parmi leurs neuf tirs, Sarabia touche même le poteau sur coup franc.Insuffisant, toutefois, pour un champion en titre qui compte trois points de retard sur le leader lillois à quelques journées de la fin de la compétition et qui observe Mbappé réclamer un penalty peu avant la pause. Du côté des Verts, un nul serait évidemment accueilli comme une réelle performance et Khazri croit même à mieux lorsqu'il trompe Rico. Sauf que sa réalisation est refusée pour hors-jeu, et que Hamouma est moins en réussite devant le portier espagnol.Alors, ce 0-0 serait-il vraiment considéré comme une bonne affaire pour Sainté ? Contre toute attente, Puel répond par la négative et procède à deux changements dès l'entracte (Bouanga rentre à la place de Monnet-Paquet, et Nordin remplace Youssouf). Des choix audacieux, qui montrent que l'entraîneur estime ce PSG fatigué comme prenable. Patient, le dauphin du LOSC continue quant à lui à chercher la faille à coups de centres pas toujours précis. Mais malgré un Herrera omniprésent, les Parisiens tâtonnent... Et pendant que Debuchy sort en raison d'un pépin physique, le chronomètre ne cesse de tourner.N'en déplaisent à Mbappé, dont le coup franc est tout proche de trouver le chemin des filets, ou à la domination des hommes de la capitale qui se fait de plus en plus pressante. N'empêche que le danger, à proximité de la cage stéphanoise, n'est pas assez fort pour ouvrir le score. Pochettino sort alors l'artillerie lourde avec les entrées combinées d'Icardi, Verratti et Di María. En vain, l'impeccable Green dégoûtant Florenzi. C'est même Bouanga qui, contre le cours du jeu, marque sur une transmission de Trauco ! Face au mur, les locaux réagissent immédiatement : dans la minute qui suit, Mbappé profite d'une erreur de Moukoudi pour égaliser (passe décisive de Herrera). Puis, le Français obtient un penalty au contact de Green. Sentence transformée par l'attaquant... Avant que Hamouma ne remette les deux équipes au même niveau, dans le temps additionnel. Fin du? Non, Icardi faisant éclater les Parisiens de joie après un poteau de Di María sur corner ! Complètement fou... et resserrement total, en tête de la L1 !