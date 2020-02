Le PSG colle une manita au MHSC

En supériorité numérique dès le quart d'heure de jeu à la suite de l'expulsion de Bertaud, le Paris Saint-Germain n'a pas connu de problème particulier pour s'imposer et a surclassé Montpellier. Pas de blessé à déplorer, le leader de Ligue 1 peut continuer à avancer, alors que le MHSC pourrait voir l'Olympique lyonnais ou Lille le doubler ce dimanche.

70

Sarabia-Di María, nouvelle samba

Une salle, deux ambiances

Paris Saint-Germain (4-4-2) : Navas - Meunier, Kouassi, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Verratti (Paredes, 74e) - Di María, Neymar - Sarabia (Cavani, 69e), Mbappé (68e). Entraîneur : Tuchel.



Montpellier (3-4-1-2) : Bertaud - Le Tallec, Hilton, Congré - Souquet, Ferri (Sambia, 77e), Savanier, Oyongo - Mollet (Chotard, 64e) - Delort, Laborde (Carvalho, 19e). Entraîneur : Der Zakarian.

Par Florian Cadu

Que faut-il espérer, lorsqu'on affronte le Paris Saint-Germain au Parc des Princes à dix contre onze tout en étant menés 1-0 ? Rien, absolument rien. Ou alors, éviter l'énorme raclée. C'est le dilemme auquel a été exposé Montpellier ce samedi, à l'occasion d'une rencontre comptant pour la 22journée de Ligue 1 et dont l'issue était en réalité déjà finalisée à la 17minute. Moment choisi par Bertaud, en effet, pour toucher le ballon de la main hors de sa surface et se faire expulser.Dur instant pour le jeune portier de 21 ans, qui avait là l'occasion de se montrer sous un bon jour en l'absence de Geronimo Rulli. Au moins ne sera-t-il allé chercher la sphère dans sa cage qu'une seule fois. Car comme prévu, le MHSC a pris l'eau en infériorité numérique et s'est incliné sur un score douloureux. En même temps, difficile de faire mieux.C'est donc au quart d'heure de jeu que le gardien, fautif devant Mbappé, abandonne ses coéquipiers. Un peu avant, Paris trouve la faille par l'utile Sarabia à deux reprises : d'abord en profitant d'un centre de Mbappé en position de hors-jeu, puis en envoyant un délicieux enroulé au fond. Seul le deuxième pion est validé, mais le leader du championnat domine les débats malgré une tentative non cadrée de Mollet.À dix, les choses sont logiquement encore plus compliquées pour les visiteurs. Qui plient face à Mbappé et Neymar, puis rompent complètement juste avant la pause. L'inévitable Di María danse avec Sarabia pour enchaîner sur un piqué décisif, et oblige ensuite Congré à envoyer la balle dans ses propres filets. 3-0, Neymar fait semblant d'être blessé, et tout ce petit monde rentre aux vestiaires avec l'espoir impossible que l'arbitre arrête la rencontre dès la pause.Après l'entracte, les Parisiens s'amusent tout de même comme des fous. Neymar teste Carvalho, Mbappé trinque avec le poteau, mais revient quelques minutes plus tard dans la même zone pour offrir sa tournée en étant servi par le Brésilien et en payant d'une feinte de frappe. Oui, Montpellier est bourré à force de courir en rond. Sauf que la soirée, aussi épuisante que désagréable pour le quatrième du pays, doit encore durer plus de trente minutes. Delort, lui, veut rentrer dans le Sud avec un souvenir positif en tête, mais ses efforts sont vains.Débarque alors Kurzawa, qui fait dans l'humiliation en plantant une cinquième réalisation sur un corner mal repoussé. Voilà donc déjà des victimes regrettant que le transfert du latéral à la Juventus ne se soit pas fait... Ces mêmes victimes qui, d'ailleurs, avaient encaissé le derniermarqué par le Français lors d'une partie disputée en février 2019 et achevée sur un résultat similaire (5-1). Pour ne pas trop exciter Delort, Neymar a néanmoins la décence d'envoyer son lob à côté et son coup franc sur Carvalho. Reste que le PSG, certain de sonaprès un arrêt de Navas sur une opportunité lointaine de Chotard (lui aussi expulsé, sur la fin), vise le set de tennis plutôt que la. C'est loupé, Icardi ne trouvant que la barre transversale et Cavani étant privé d'un caramel. Au moins, la Paillade - qui pourrait voir l'Olympique lyonnais ou Lille la doubler en cas de succès, ce dimanche - aura évité l'allusion de la bulle de tennis.