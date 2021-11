Le Paris Saint-Germain bat Nantes, Lionel Messi marque

Très vite devant au score grâce à un but de Kylian Mbappé après moins de deux minutes de jeu, le Paris Saint-Germain s'est fait peur contre Nantes avec l'expulsion de Keylor Navas et l'égalisation de Randal Kolo Muani. Mais finalement, le leader du championnat s'en est sorti... Avec notamment la première réalisation en Ligue 1 de Lionel Messi !

Un portier qui aime les MNM's

Nouveau succès, malgré Navas ou Kolo Muani

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Navas - Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat - Paredes (Pereira, 89e), Gueye, Verratti (Wijnaldum, 75e) - Messi, Mbappé, Neymar (Rico, 68e). Entraîneur : Pochettino.



Nantes (4-3-3) : Lafont - Fabio (Merlin, 58e), Casteletto, Girotto, Corchia - Chirivella, Moutoussamy (Cyprien, 77e), Blas - Kolo Muani, Coulibaly (Bukari, 58e), Coco (Geubbels, 77e). Entraîneur : Kombouaré.

Par Florian Manceau

101. Tel est le nombre de secondes qu'il aura fallu à Kylian Mbappé pour ouvrir le score, ce samedi après-midi, au Parc des Princes contre Nantes dans une opposition comptant pour la quatorzième journée de Ligue 1. Une centaine de secondes, donc, pour marquer le but le plus rapide de sa carrière et du Paris Saint-Germain depuis le 14 mai 2017. Une minute et 41 secondes, en effet, pour dévier un tir tendu de Leandro Paredes et placer son club sur le chemin de la victoire. Car s'il a eu du mal à élargir le score et s'est même fait égaliser après l'expulsion de Keylor Navas, le PSG a su venir à bout de valeureux Canaris (dont le meilleur joueur a été le capitaine Alban Lafont) avec notamment le premier bonbon de Lionel Messi dans son nouveau championnat. Le leader continue dont sa course en solitaire en tête du classement alors que son adversaire du jour, onzième, s'englue dans le ventre mou.Avec le trio Neymar-Mbappé-Messi et le retour de Verratti, Paris pose les bases dès le coup d'envoi : l'objectif est de plier la rencontre rapidement, afin de ne pas trop se fatiguer en vue de la Ligue des champions. L'international français fait ainsi la différence sur la première occasion de la rencontre, malgré la VAR qui pense apercevoir un hors-jeu, puis ses potes continuent leur mission domination. Sauf qu'en face, Lafont répond présent : auteur d'une demi-dizaine d'arrêts face aux trois attaquants locaux, le gardien permet à Nantes de conserver un minimum d'espoir... Même si les visiteurs galèrent franchement à toucher la quille et à trouver des solutions offensives, ne cadrant par exemple qu'une frappe durant toute la première mi-temps.Problème, pour le PSG : la deuxième période ne ressemble pas du tout à la première. Boostés par les sauvetages de son capitaine et toujours dans le coup pour ramener un point, les Canaris commencent à y croire. Dès lors, les opportunités arrivent enfin et Kehrer doit s'interposer devant Coulibaly pour éviter l'égalisation... Avant de laisser partir Blas dans son dos, observant Navas sortir de façon peu inspirée. Faute, carton rouge et entrée de Rico à la place de Neymar au sein d'un Paris désormais en infériorité numérique pour une grosse vingtaine de minutes. Un Rico qui, justement, sort une parade juste après son apparition. Mais un Rico qui est aussi obligé de s'incliner lorsque Kolo Muani, en deux temps, enchaîne tête piquée et talonnade pour faire trembler les filets. 1-1, fin du? Ce serait mal connaître les hommes de la capitale, tout heureux de regarder Appiah balancer la sphère dans ses propres cages en transformant un tacle en un lob malheureux. Kolo Muani a beau s'essayer, il rate sa volée et le nul s'envole. C'est même Messi qui, finalement, enfonce le clou en plantant son tout premier caramel en Ligue 1 de superbe manière (crochet, enroulé du gauche). Enfin !