Le Paris FC refroidit Toulouse

Paris FC (4-3-3) : Demarconnay - Belaud, Bamba, Kanté, Hanin - Mandouki, Name, Nomenjanahary (Gakpa 69e) - Laura, Caddy (Diaby Fadiga 69e), Martin (Abdi 69e).Entraîneur : René Girard.



Toulouse (3-5-2) : Pettersson - Diakité, Gabrielsen, Rouault - Moreira, Van den Boomen (Healey 73e), Spierings, Kone, Diarra - Bayo, Adli. Entraîneur : Patrice Garande.

Si Toulouse n'est plus au rendez-vous, Paris est toujours dans le coup.Opposé à un concurrent direct pour la montée, le Paris FC s’est montré solide pour s’imposer en fin de match face au troisième de Ligue 2. Toujours cinquièmes, les Parisiens reviennent malgré tout à deux unités de leurs adversaires du jour.Après un premier round d’observation, tout s’emballe au quart d’heure de jeu. Dans la foulée de la première occasion toulousaine, le PFC ouvre le score sur une contre attaque conclue par Martin. Mais les Violets ne tergiversent pas. Plus tranchant dans son duel, Bayo ajuste cette fois Demarconnay, provoquant la furie de René Girard. Plus frais que les visiteurs — foudroyés par l’épidémie de Covid-19 depuis le début du mois d’avril — les Parisiens se montrent ensuite plus à leur avantage, mais les duels rugueux sont plus monnaie courante que les occasions de but.Au retour des vestiaires, le jeu est encore très haché. Les Toulousains pensent prendre l’ascendant, mais Healey (75) puis Bayo manquent la balle de but (82). Dans ce scénario, indécis jusqu’au bout, c’est finalement Name, puis Arabqui offrent à leur équipe une chance de croire encore à la montée.Un résultat qui fait aussi les affaires de... Clermont, 2avec quatre longueurs d'avance sur un TFC au ralenti, mais qui compte toujours un match en retard.