Le Paris FC punit Auxerre, Valenciennes inflige un set à Nancy

Au fond, chacune des deux formations a été une belle caricature d’elle-même. Auxerre en produisant un football séduisant mais cruellement inefficace, le Paris FC en acceptant de subir et en plaçant des banderilles en contre. Et à ce petit jeu, c’est le club francilien qui a eu le dernier mot (1-2). L’AJA avait pourtant démarré pied au plancher, concrétisant sa domination par l’intermédiaire de l’inévitable Gaëtan Charbonnier. Les Parisiens étaient alors totalement à côté de leurs pompes, mais Morgan Guilavogui leur a remis la tête à l’endroit. D’abord en transformant un penalty obtenu par Julien Lopez (, puis en étant à la conclusion d’une contre-attaque rondement menée. Les ultimes efforts icaunais n’y auront rien changé, c’est bien le PFC qui réalise la belle opération du soir en s’invitant sur le podium (3).Cauchemardesque. Épouvantable. Cataclysmique. On cherche, mais on peine à trouver un qualificatif suffisamment fort pour décrire le calvaire subi par Nancy à Valenciennes, ce mardi. Déjà balayés à Toulouse il y a deux semaines (4-0), les Lorrains ont cette fois été humiliés par un concurrent direct dans la lutte pour le maintien (6-1). Ils n’ont pas existé, étant menés 3-0 et réduits à dix après 25 minutes de jeu, puis rejoignant les vestiaires sur un score de 5-1 en leur défaveur. Face à la passivité consternante de la défense nancéienne, les Nordistes s’en sont donné à cœur joie. Sambou Yatabaréet Baptiste Guillaumese sont chacun offert un doublé. Joffrey Cuffaut y est allé de son penalty, tandis que le jeune Ilyès Hamache faisait parler sa vivacité. Et ce n’est pas le but de l’honneur inscrit par Mickaël Bironqui risque de rassurer Albert Cartier, dont l’équipe a encaissé dix pions en deux matchs.Niort sera-t-il le poil à gratter de la deuxième partie de saison ? Obligés de patienter avant de revenir sur les terrains à cause de la Covid-19, les Chamois profitent de leurs matchs en retard pour engranger les points et se rapprocher du Top 5. Ce mardi, les hommes de Sébastien Desabre ont pris le meilleur sur une formation dunkerquoise qui leur a pourtant longtemps tenu tête (2-0). L’indispensable Bilal Boutobba a débloqué la situation d’une frappe lumineuse, avant que Yanis Merdji ne scelle la victoire des siens à bout portant. Le club des Deux-Sèvres n’a plus que trois longueurs de débours sur l’AJA, 5. Avec encore une rencontre en moins, à disputer à Grenoble le 15 février.Nicolas Usaï et Nîmes, c’est une affaire qui roule. À Pau (0-3), le coach de 47 ans a connu son troisième succès en autant de matchs sur le banc des Crocos. Ses protégés ont certes été bousculés par les Béarnais, toutefois pénalisés par la sortie sur civière de leur dernier rempart, Alexandre Olliero, juste avant la pause (45+3). Les visiteurs ont forcé la décision juste avant l’heure de jeu, grâce au sang-froid de Moussa Koné. La défense gardoise a résisté aux assauts adverses et Yassine Benrahou a porté l’estocade en fin de partie, sur penaltypuis en déposant le ballon sur la tête d’Elías Már Ómarsson. Comme Niort, le NO (8) reste à l’affût des places qualificatives pour les play-offs.