Le Paris FC et Sochaux assurent, Ajaccio cale

La 24e journée de Ligue 2 a rendu un premier verdict plein d'enseignements ce samedi soir : le Paris FC et Sochaux ont ainsi gardé leurs excellentes dynamiques en assurant les deuxième et troisième places, à l'inverse d'une équipe d'Ajaccio, battue sur son terrain par le trouble-fête guingampais et désormais à la lutte pour retrouver le podium.

Le Caen des vainqueurs. En quête de revanche en cette deuxième partie de saison, Malherbe n'a fait qu'une bouchée de Crocos bien timides. Trouvé devant les buts par Ali Abdi, Nuno da Costa a lancé les festivités, suivi d'un bouillant Alexandre Mendy. Le Bissaoguinéen, seul au second poteau, a d'abord bénéficié de l'excellent rush de Caleb Zady Sery, puis s'est justifié lui-même sur penalty à la suite d'un accrochage de Moustapha Mbow, expulsé dans la foulée. Abdi, altruiste jusque-là, a clos le bal d'une reprise bien placée. Les Normands prennent un peu d'air.Deux expulsions, un but : service minimum. Dans une rencontre fermée, l'AC Ajaccio a perdu trois points précieux dans sa course à la promotion. La faute à l'expulsion de Gaëtan Courtet en entame de match (10) et au face-à-face remporté par Jérémy Livolant, donnant un succès probant à Guingamp. Baptiste Roux laissera à son tour son équipe à dix (84), heureusement sans conséquence.Les Nancéiens y auront cru. Ouvrant le score rapidement grâce à Mamadou Thiam, aidé par la passe de Mickaël Biron, l'ASNL a longtemps pensé retrouver le goût de la victoire. Malheureusement pour eux, la patte gauche de Gauthier Hein a parlé, et le coup franc du meneur de jeu a terminé sa course dans le petit filet de Baptiste Valette. Quand ça ne veut pas...Le vent du nord a été fatal aux Ruthénois. Pris d'entrée par la fougue de Dunkerque, le RAF a craqué sur un déboulé couloir droit d'Iron Gomis au service d'un Kévin Rocheteau totalement oublié au point de penalty. Libérés, les Maritimes n'ont pas tardé à doubler la mise au terme d'une action quasi similaire conclue de la tête par Emeric Dudouit. Le maintien devient plus qu'une possibilité.Parisiens irrésistibles. Dans un stade Charléty devenu forteresse, le Paris FC n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de QRM prise au piège dès l'entame de partie. Un corner joué à deux a ainsi permis à Lamine Gueye d'enrouler son sublime ballon dans la lucarne gauche de Romain Lejeune, avant qu'une main de Yann Boé-Kane n'offre à Morgan Guilavogui le penalty du break. Sixième but en autant de rencontres, pour l'international guinéen. À l'aise, les hommes de Thierry Laurey sont parvenus à enchaîner dès la reprise et de nouveau sur penalty, transformé par Khalid Boutaïb. Deuxièmes, et bientôt premiers ?Une action confuse a suffi à dépuceler une partie que l'on pensait morte. Et cette étincelle, c'est à Erwin Koffi qu'on la doit. Profitant d'un cafouillage dans la surface dijonnaise, le milieu de terrain a en effet débloqué la situation d'une frappe rasante. Suffisant pour remettre Pau dans le top 10.L'Isère ne niaise pas. D'un coup d'envoi à un but, il ne faut que plusieurs défensives. C'est du moins ce qu'il a suffi à Jordan Tell, profitant d'une succession de mauvaises décisions sochaliennes, afin d'éliminer Mehdi Jeanin d'un crochet et d'ouvrir le score dans un angle fermé après seulement quarante secondes. Les Lionceaux ne se seront néanmoins pas endormis et auront su réagir peu avant la pause sur une reprise de Gaëtan Wessbeck, légèrement déviée par Loïc Nestor. Une égalisation salvatrice, venue remettre Sochaux dans les meilleures conditions pour voir Tony Mauricio donner l'avantage sur penaltyet Yann Kitala achever le travail dans le temps additionnel. Le podium est consolidé.Amiens l'aura joué serein, devant des Chamois niortais trop friables. La récupération haute de Kader Bamba a ainsi offert à Aliou Badji son premier but de la soiréeavant que ce dernier ne se fasse le deuxième, tout seul, en se débarrassant de quatre défenseurs. De retour au plus haut niveau, Ibrahim Sissoko a réduit la marque d'un joli coup franc. Mais Eddy Gnahoré, toujours aussi tranquille, a redonné une avance de deux buts aux siens. Les Picards sont onzièmes, tout simplement.