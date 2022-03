Nîmes et le Paris FC se neutralisent

: Bratveit - Paquiez, Ueda, Martinez, Sadzoute - Fomba, Cubas - Benrahou (Ponceau, 78e), Fehrat (Delpech, 83e), Eliasson - Omarsson (Koné, 67e). Entraîneur : Nicolas Usaï.



: Demraconnay - Hadjam, Bamba (Kore, 72e), Kanté, Hanin (Gory, 63e)- Iglesias, Chergui - Lopez (Beaka, 72e), Name, Guilavogui (Bernauer, 86e) - Boutaïb. Entraîneur : Thierry Laurey.

Alors que le Paris FC avait l'occasion de mettre la pression sur Ajaccio, les Parisiens ont buté sur de coriaces Nîmois et ne ramènent qu'un point de ce déplacement chez les Crocos (1-1). Dans un stade des Costières gorgé de soleil, mais aux travées toujours autant clairsemées, le niveau technique et le rythme se mettent rapidement au niveau de la météo. Parisiens et Nîmois proposent de belles choses, mais ce sont les visiteurs qui allument la première mèche. Lopez pense offrir un but tout fait à Guilavogui, mais celui-ci se loupe complètement et manque le cadre (23). Qu'à cela ne tienne, puisque quelques secondes plus tard, c'est à son tour de décaler Lopez à gauche de la surface après une belle fixation. Le frère de Maxime centre, et Boutaïb n'a plus qu'à conclure de la tête pour ouvrir le scoreAprès ce but, les Parisiens se relâchent, et Nîmes finit par égaliser grâce à la tête d'Eliasson, qui convertit un superbe coup franc frappé côté gauche par Benrahou. Le second acte est un bien moins intense, et les défenses prennent le dessus sur les attaques. Il faut attendre qu'Hadjam touche légèrement Benrahou dans sa surface pour mettre du piment. Mais Demarconnay, en plongeant sur sa gauche, repousse magnifiquement le penalty de Ferhat (66) et permet au PFC d'enchaîner un quinzième match sans défaite en Ligue 2. Toutefois, Aly Gory aurait pu offrir la victoire aux Parisiens s'il avait fait preuve d'un peu plus de lucidité face à Bratveit dans les derniers instants de la rencontre. Avec ce nul, les Ajacciens pourraient recoller à une longueur de leur deuxième place.