Le Paris FC accroché par Dijon

Doublé pour Lopez

Quatre à la suite ! Voilà désormais quatre longs matchs que le Paris FC n'a plus gagné en Ligue 2. Tenu en échec à domicile par de valeureux dijonnais ce lundi au stade Charléty (2-2), le Paris FC a manqué une occasion de recoller avec les deux premières places, synonymes de montée dans l’élite. De son côté, le DFCO a enchaîné un sixième match sans défaite. Les hommes de Thierry Laurey ont commencé par mettre le pied sur le ballon, mais sans parvenir à inquiéter Baptiste Reynet. Pire, ce sont les Dijonnais qui sont parvenus à se créer les premières occasions. Aurélien Scheidler bute sur Demarconnay sur coup franc (16) avant de sortir vainqueur de son deuxième duel avec le portier parisien. Lancé dans le dos de la défense par Philippoteaux, Scheidler a tout le temps d’ajuster le gardien adverse et place un enroulé du droit (0-1, 27) pour ouvrir le score et inscrire son dixième but de la saison. Si le PFC a poussé en fin de première période, ni Boutaïb (31) ni Mandouki (44) ne sont parvenus à trouver la solution, manque de précision.Visiblement agacé par la prestation de ses joueurs, Thierry Laurey opère un double changement à la pause pour tenter de donner un nouveau souffle à son équipe. Choix payant pour l’ex-Strasbourgeois et son Paris FC retrouve des couleurs en deuxième période. Khalid Boutaïb récupère le ballon et transmet à Julien Lopez avant que le natif de Marseille ne décroche une frappe à ras de terre pour remettre les pendules à l’heure (1-1, 56). Quelques instants plus tard, rebelote et le gardien bourguignon s’incline à nouveau devant un Lopez servi dans le dos de la défense (2-1, 64). Les planètes s’alignent et le Paris FC semble avoir trouvé son rythme, mais Philippoteaux profite de la confusion dans la défense parisienne pour égaliser sur un coup franc rapidement joué (2-2, 71). De l’autre côté du terrain, le Paris FC continue de pousser et Lopez a cru s’offrir un triplé à la suite d’un super mouvement, mais il est finalement signalé en position de hors-jeu. Les joueurs de la capitale doivent se contenter du match nul.À six journées de la fin de la saison, le Paris FC est 4de Ligue 2, à quatre points de la deuxième place occupée par Ajaccio.: Demarconnay - Bamba, Kanté, Bernauer - Koré (Alfarela, 45e), Name (Guilavogui, 84e), Mandouki, Hanin - Iglesias (Siby, 45e) - Lopez, Boutaïb.: Thierry Laurey.: Reynet - Traoré, Coulibaly, Ecuele Manga, Congré, Fofana - Jacob (Sammaritano, 87e), Pi (Ngouyamsa, 71e), Philippoteaux (Alhinvi, 87e) - Scheidler, Le Bihan.: Patrice Garande.