Le pari gagnant de Brentford

Après des années passées dans l'ombre des grands de la capitale, Brentford est en passe de se repositionner sur la carte du football anglais. En effet, s'ils parviennent à battre Fulham ce mardi en finale des play-offs dans le cadre d'un affrontement londonien symbolique, les Bees pourraient retrouver la première division, 73 ans après l'avoir quittée. Et ce, grâce à des méthodes peu orthodoxes, faites de modèles statistiques, de calculs de probabilité et de Moneyball.

Le discours de la méthode

Moneyball et POMO

Par Valentin Lutz

» . Billy Grant, rédacteur en chef adjoint d’un blog consacré à Brentford,, ne lésine pas au moment d’évoquer pour ESPN ce qui a toujours été le lot de son club, passé sous les radars de la première division depuis 1947. «, poursuit-il.» . Aujourd’hui au contraire, c’est avec intérêt que les visages se tournent vers les, qui pourraient enfin découvrir la Premier League en cas de victoire face à Fulham ce mardi, en finale des play-offs. De fait, ce sont avec des méthodes peu orthodoxes que Brentford a amorcé un improbable essor, à base d’exploitation de défaillances de marché, de calcul de probabilité et de joueurs sortis de nulle part.A l’origine du succès de Brentford, il y a un constat et un postulat, tous deux formulés dès la reprise du club, en 2015, lorsque lesfiguraient en League One, la troisième division anglaise. Le constat était simple : Brentford est un club doté d’un stade minuscule, d’un budget dérisoire et de revenus médiocres. Autrement dit, il ne peut pas rivaliser économiquement avec ses rivaux et ne peut pas miser sur l’argent. Le postulat était limpide : s’il est impossible de battre ses rivaux sur leur terrain, il faut en trouver un autre. « image Rasmus Ankersen , directeur sportif des» En l’espèce, si Brentford ne peut recourir aux muscles, il doit utiliser son cerveau. «poursuit-il.» .La réponse n’est pas difficile à trouver. Elle se cache dans l’identité du repreneur, Matthew Benham, un ancien parieur professionnel, fan de toujours des, dont la fortune provient de sa société Smartodds. Cette dernière conseillait les parieurs professionnels grâce à des algorithmes à l'époque déjà en avance sur les tous récents xG et xA (et). De fait, Benham, dont l'idole est Dick Fosbury, l'homme qui a révolutionné la technique de saut en hauteur aux JO 68, est absolument certain que le pouvoir des nombres est capable de battre l’émotivité de l’instinct humain : «» , c’est donc transformer Brentford en un fleuron de la modélisation statistique de pointe, à l’image de ce qu'il avait fait à Mitdtjylland, ce club danois qu’il avait racheté en 2014 et qui était devenu champion pour la première fois l’année suivante. Depuis, le succès, comme à Midtjylland, est au rendez-vous : promu en 2014, Brentford s'est imposé comme un candidat à la montée, qu'elle pourrait finalement obtenir cette année.Cette politique se traduit notamment sur le marché des transferts, avec une méthode qualifiée de «» , en référence à la très scientifique stratégie qui a permis à la franchise de baseball des Oakland Athletics de tutoyer les sommets. De même, Brentford scrute les statistiques ainsi que la personnalité de chaque joueur pisté. «» Brentford a ainsi déniché en Ligue 2, à des prix dérisoires, Neal Maupay, revendu 25 millions à Brighton, puis Bryan Mbeumo et Saïd Benrahma, piliers de la réussite actuelle des. Le club a également dissous son académie, pillée chaque année, dont il ne tirait aucun bénéfice sportif ou économique. Elle a été remplacée par une équipe B qui regroupe certaines pépites passées entre les mailles du filet des académies huppées et de jeunes joueurs étrangers inconnus. Une combine efficace qui permet de transformer les gros, autrefois craints, en alliés, et dont est par exemple issu Chris Mephan, récemment cédé pour 15 millions à Bournemouth.L’encadrement travaille de la même façon sur le rendement sportif, que ce soit en match avec une armée d’analystes qui envoie en temps réel des données au staff, ou en coulisses : l’acronyme POMO, pour « Position Of Maximum Opportunity » , désigne par exemple les endroits de la surface où marquer est le plus probable, ce qui a beaucoup servi à un trio BMW (Benrahma, Mbeumo, Watkins) sur orbite. Et si les méthodes faisaient ricaner, le bilan est ultra-favorable : Brentford possède le quatrième budget le moins élevé et le deuxième effectif la plus jeune de D2, mais se classe troisième, tout en ayant dégagé 80 millions d’euros en achat-revente lors de la décennie écoulée. Cette année, Brentford a particulièrement bien tourné, bien aidé par une défense renforcée avec l'arrivée de Jansson, au point d'être en phase avec le Table of Justice mis au point par les analystes du club et censé classer les équipes en fonction de leur rendement réel, la (mal)chance en moins. «» . Si Brentford obtient sa montée face à Fulham ce mardi, il n’y a donc aucune chance que le modèle change. En cas d’échec non plus, d’ailleurs, car tout est affaire de long-terme. Après tout, les chiffres sont bien plus importants que les scores.