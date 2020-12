Le Paqueta cadeau

C'est bien simple : depuis que Lucas Paquetá est arrivé à Lyon, l'OL est invincible en Ligue 1. Au point d'être co-leader du championnat avant cette réception du FC Nantes. Un Canari qui devrait, lui aussi, se faire déplumer par le milieu brésilien, qui éclabousse de sa classe chaque adversaire qui s'approche de lui.

Lucas du siècle

Maxence Caqueret, le grand perdant

Par Steven Oliveira

Il paraît que les chiffres ne mentent jamais. Avec 0 but et 0 passe décisive depuis son arrivée à l’OL, Lucas Paquetá serait donc bien ceque les supporters du Milan étaient ravis de refiler 20 millions d’euros au club rhodanien en septembre dernier. Sauf que, n’en déplaise aux fans de, le football n’est pas qu’une question de buts et de passes D. Et le milieu brésilien de 23 ans en est une nouvelle fois la preuve. Car si l’Olympique lyonnais est actuellement deuxième au classement - à égalité de points du leader lillois - après 16 journées, c’est en (grosse) partie grâce à Lucas Paquetá. C’est bien simple, lorsque l’ancien de Flamengo est sur la pelouse, l’OL ne perd jamais. Mieux, il gagne 8 fois sur 10, pour deux matchs nuls à Lille (1-1) et face à Brest (2-2) où il n’était pas titulaire. Sans le Brésilien, le bilan est seulement d’une victoire pour 4 nuls et une défaite.Dans une interview accordée àil y a quelques jours, Lucas Paquetá a affirmé que. Il faut dire que le Brésilien était à la peine du côté de Milan, où Stefano Pioli ne lui accordait pas une once de confiance après pourtant des débuts prometteurs sous Gennaro Gattuso. C’est indéniable qu’en débarquant en France à la demande de Juninho, celui qui célèbre ses buts par quelques pas de danse a retrouvé le sourire. Mais c’est aussi indéniable qu’il a permis aux supporters lyonnais de retrouver, eux aussi, le leur. Il suffit d’ailleurs de regarder cinq minutes d’un match de l’OL pour comprendre l’impact du Brésilien dans le jeu des Gones. Que ce soit offensivement, où il rappelle qu’il a les mêmes origines que son copain Neymar avec ses crochets courts et ses passes laser dans lessi chers aux amoureux de la tactique. Mais aussi défensivement, où Lucas Paquetá ne rechigne pas sur les kilomètres parcourus et n’est jamais le dernier pour venir mettre un petit taquet afin de récupérer le cuir. En somme, le joueur complet que Lyon espérait avoir en Jeff Reine-Adélaïde.Une chose est sûre, personne à Lyon n’est malheureux de cet échange. Ni Rudi Garcia --, ni Jason Denayer présent, lui aussi, en conférence de presse d’avant-match :À l’image de sacontre le PSG, où il a été le Lyonnais qui a le plus tiré au but, mais aussi celui qui a fait le plus de tacles.C’est bien connu : tout le monde n’est pas gagnant lorsqu'un joueur se révèle de la sorte au point d’enchaîner les titularisations. Parmi les perdants, nous retrouvons tout d'abord les adversaires qui se font écraser chaque week-end par sa classe. Mais aussi Maxence Caqueret. Véritable révélation dude Ligue des champions, le jeune milieu de 20 ans à la coiffure impeccable est le grand perdant de l’histoire côté lyonnais, ne devant se contenter désormais que des miettes. Tout comme peut l’être, dans une moindre mesure, Bruno Guimarães. Il faut dire que Paquetá n’est pas le seul milieu revenu à son meilleur niveau ces derniers temps puisque Thiago Mendes profite de la fermeture des bars pour rappeler pourquoi l’OL était venu le chercher au LOSC à l’été 2019. Avec les deux Brésiliens et l’indéboulonnable Houssem Aouar, l’Olympique lyonnais possède l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Si ce n’est le meilleur, comme il l’a prouvé face à Paris, en remportant haut la main la bataille du milieu. Sauf qu’en face, il n’y avait pas Abdoulaye Touré et Imran Louza...