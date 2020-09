Le numéro 4, maudit en Bundesliga

TB

Cartons rouges et buts contre son camp en série.Le magazines'est amusé à compiler les statistiques historiques de la Bundesliga par numéro de maillot. Buts, passes décisives, mais aussi cartons ou buts contre son camp, chaque numéro a ainsi sa petite spécialité. Et à ce petit jeu-là, malheur aux joueurs affublés du 4 dans le championnat allemand puisqu'ils sont ceux qui ont pris le plus de cartons rouges, et fait le plus souvent trembler leurs propres filets.L'on apprend également que depuis 1963, ce sont sans surprise les numéros 9 qui ont inscrit le plus de buts et les 10 qui ont offert le plus de caviars. Duel également entre deux des flocages les plus prestigieux au moment de regarder du côté des penaltys : le plus grand nombre de réussite pour les meneurs de jeu ; de ratés pour les avants-centres. Pas de panique pour ceux qui préfèrent le 6 ou le 7, chacun obtient également son heure de gloire : le plus grand nombre d'avertissements pour les uns, d'entrées en jeu pour les autres.Comment ça Cyril Rool ne portait pas le n°4 ?