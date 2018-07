Le nouveau stade Nicollin coûtera 150 millions d'euros

La conférence de presse pour le #StadeLouisNicollin va débuter en présence de @Saurel_P Laurent et Olivier #Nicollin et Christophe Pérez pic.twitter.com/i9j3aQDl09 — MHSC (@MontpellierHSC) 5 juillet 2018

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Adieu la Mosson et sa pelouse inondable.En pourparlers depuis longtemps, le projet de nouveau stade Nicollin de Montpellier avance. Quelques jours après le premier anniversaire de la disparition de Louis Nicollin , le club et la ville ont donné une conférence de presse pour en dire un peu plus sur le projet.Le maire de la ville, Philippe Saurel, a d'abord rassuré les amoureux de la Mosson qui ne sera pas détruite mais «» . La première pierre du nouveau stade sera posée l'été prochain lors de la coupe du monde féminine en France, pour rendre hommage à Louis Nicollin , «» .Evalué à 150 millions d'euros, le stade sera financé par le MHSC et le Groupe Nicollin d'après le maire, qui estime le coût du complexe sportif à «» destinée aux équipes de handball et de basket. «» , a réagit Olivier Nicollin, l'autre fils de Louis, et PDG du groupe Nicollin.D'une capacité de 30 000 places, le stade Louis Nicollin est attendu pour 2023.