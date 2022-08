Le nouveau maillot de l’Ajax rend hommage au foot de rue et à la ville d'Amsterdam

The golden courts of Amsterdam. pic.twitter.com/2MoZv11eMn — AFC Ajax (@AFCAjax) August 24, 2022

Ce club a-t-il déjà eu un maillot moche ?Après s'être inspiré de Bob Marley l'an passé , l'Ajax a cette fois rendu hommage à la ville d'Amsterdam pour confectionner son nouveau maillot third . Le fruit d'une collaboration d'Adidas avec Daily Paper, marque de couture urbaine créée dans la capitale néerlandaise.Sur cette toute nouvelle tunique couleur crème, ornée de trois bandes rouges et noire verticales, on distingue (difficilement) une série de dessins : parmi ceux-ci, neuf city-stades amstellodamois (notamment le « Abdelhak Nouriplein » et le « Gregory van der Wielplein » ) ainsi que des lieux incontournables de la ville.C'est donc cette tenue qui terrorisera les adversaires de l'Ajax en C1.