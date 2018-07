Le nouveau logo du Toulouse FC

En conclusion de cette #ConfTFC, et pour lancer cette saison 2018/19, le TFC est heureux de présenter son nouveau logo !→ https://t.co/iICeiRM1VG pic.twitter.com/tfIHZHo7Y0 — Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 juin 2018

Le blason du TFC s'est offert un relooking fort sympathique.En effet, les Pitchouns vont arborer un nouvel emblème la saison prochaine, qui figurera évidemment sur les nouveaux maillots et l'équipement du club. «» , a expliqué le Téfécé.Imaginé par Julien Labazuy - fan toulousain qui a vu sa création plébiscitée par ses compères - l'emblème a été «» et «» par le club afin d'en faire son nouveau symbole. Il est composé du blason de la ville de Toulouse au centre, premier logo du club en 1937, mais aussi du logo de 1986 du TFC vs Naples, «» . En catimini, l'ancien blason du club apparaît via des très discrètes rayures en fond du cercle central.Petite information pour briller en société : le sympathique animal n'est pas une chèvre, mais un agneau nimbé, symbolisant la force et faisant référence au culte rendu à Jupiter, révéré sous la figure d'un bélier. Ok.