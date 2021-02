Le nouveau format de la Ligue des champions adopté en mars ?

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Objectif : enterrer la Superligue le plus rapidement possible.Alors que le format de la Ligue des champions new-look commence à se dessiner , il pourrait être acté dès le mois de mars, précise Radio Marca Cette nouvelle version de la C1 débuterait plus tôt dans l'année, en raison d'un plus grand nombre de matchs. Les rencontres se disputeront comme d'habitude les mardis et mercredis soir. Le créneau du jeudi, habituellement réservé à la Ligue Europa, pourrait être retenu. L'UEFA et son président voulant agir vite, cette réforme pourrait être établie pour neuf ans à partir de 2024, soit jusqu'en 2033.Des matchs, des matchs, et encore des matchs. Quelle fatigue.