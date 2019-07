Le Nigeria punit l'Afrique du Sud au buzzer

Dominateurs face à des Sud-Africains peu inspirés offensivement, les Super Eagles ont du attendre la 89e minute et une énorme bavure de Williams, le gardien sud-africain, pour l'emporter sur le fil (2-1) et filer en demi-finale de la CAN.



Dancing with Iwobi

Coup franc salvateur et corner amer

Nigeria (4-2-3-1) : Akpeyi - Collins, Omeruo, Troost-Ekong, Awaziem - Etebo, Ndidi - Iwobi, Chukwueze, Musa - Ighalo. Sélectionneur : Gernot Rohr.



Afrique du Sud (4-3-3) : Keet - Mkhize, Mkhwanazi, Hlatshwayo, Hlanti - Furman, K. Mokotjo, Tau - Zungu, Mothiba, Lorch . Sélectionneur : Stuart Baxter.

Ils pensaient pourtant avoir réussi leur coup. Peu inspirés et dominés par des Nigérians supérieurs individuellement, les Bafana Bafana avaient embobiné leur adversaire du soir, en marquant sur une action confuse sur coup de pied arrêté et presque accroché la prolongation. Mais ça, c'était avant que Williams, le portier sud-africain, n'offre un but tout fait auxen toute fin de rencontre, propulsant ainsi bien malgré lui le Nigeria dans le dernier carré de cette CAN 2019.Difficile pour les deux équipes de se décrisper lors du début de match, rythmé mais plutôt tendu. Tout ce beau monde se regarde en chien de faïence, alors que personne n'ose se découvrir pour se lancer sur la piste aux étoiles du stade internationale du Caire. Ceux qui osent esquisser quelques pas de danse se font même rapidement rappeler à l'ordre, à l'image d'Awaziem, qui se fait méchamment dégommer par Hlanti, qui s'en sort miraculeusement sans carton. Moche, mais il reste encore quelques mélomanes pour se déhancher sur leurs petites mélodies personnelles. Notamment Alex Iwobi, qui tourbillonne à coups de crochets intérieurs sur l'aile gauche, avant de centrer pour Chukwueze, qui marque de près, en deux temps.Une ouverture du score par foncièrement imméritée pour le Nigeria, alors que la partition livrée ce mercredi soir par les Bafana Bafana est à peu près aussi rasoir qu'une musique d’ascenseur. La symphonie collective sud-africaine, si inspirée contre l'Egypte quelques jours plus tôt, sonne faux et ce sont plutôt les solistes nigérians, Chukwueze et Musa, qui s'emparent de la baguette de chef d'orchestre d'une seconde période où lesne seront jamais mis en danger dans le jeu. Sauf que les Nigérians ne sont pas aussi vigilants sur coup franc et que Zungu, plus malin que tout le monde, profite d'une déviation malencontreuse d'Ighalo pour tromper Akpeyi d'un coup de crane vicelard. Lesde Stuart Baxter peuvent ricaner sous leur cape : les voilà qui marquent suite à leur premier tir cadré du match. Malheureusement, les Sud-Africains ne pourront pas s'en réjouir longtemps : à la 89e minute, Williams se troue complètement en tentant de boxer un corner nigérian et Troost-Ekong n'a plus qu'à pousser la balle au fond de la cage. Un pion en forme d'énorme soulagements pour le Nigeria, qui retrouve les demi-finales de la CAN, où lesaffronteront soit la Cote d'Ivoire, soit l'Algérie, qui se tireront la bourre ce jeudi.