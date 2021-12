Le Nigéria finalement sans Osimhen et Dennis pour la CAN

MD

Lesont fini par y laisser des plumes.4. C’est le nombre de changements qu’a dû effectuer Gernot Rohr et la sélection nigérienne, seulement six jours après avoir dévoilé la liste des 28 joueurs présents pour la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun . À la surprise générale, lesdevront faire sans Abdullahi Shehu, actuel défenseur de l’Omónia Nicosie, Leon Balogun des Rangers, mais surtout l’homme en forme de Watford Emmanuel Dennis, et l’attaquant vedette Victor Osimhen.Avec huit réalisations et cinq passes décisives en seize apparitions dans l’élite du Royaume de la Reine, Emmanuel Dennis réalise une première partie de saison étincelante avec les. Raison pour laquelle le club anglais et son entraineur Claudio Ranieri aurait décidé de ne pas s’en séparer. «» , confirme la sélection du Nigéria dans son communiqué. Moins grave (oui oui), Osimhen est quant à lui positif au coronavirus.L’objectif titre s’annonce déjà plus compliqué que prévu.