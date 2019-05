Le Nigeria connaît son programme avant la CAN

AB

Un programme bien ficelé.Adversaire du Burundi , de la Guinée et de Madagascar à l'occasion du premier tour de la CAN 2019 en Égypte, le Nigeria sait déjà ce qui l'attend pour sa préparation. Gernot Rohr a convoqué les joueurs le 2 juin à Asaba, dans le sud du pays, pour un stage qui durera sept jours. Lesy joueront un match amical la veille, probablement contre le Zimbabwe , au Stephen Keshi Stadium.Ils s'envoleront ensuite pour un second stage à Isma ïlia, en Égypte, où ils rencontreront le Sénégal le 16 juin. Puis, ils rejoindront Alexandrie le lendemain, la ville qui accueillera toutes les rencontres du groupe B, à l'exception de Burundi Guinée , programmé au Caire le 30 juin. Le sélectionneur allemand du Nigeria donnera sa liste des vingt-trois aux alentours du 20 mai. Absents lors des deux dernières éditions, les verts et blancs avaient remporté le tournoi en 2013 en Afrique du Sud Rebelote six ans plus tard ?