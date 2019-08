Le Napoli sort vivant du bourbier de Florence

Dans un match fou, le Napoli est allé chercher une précieuse victoire sur le terrain de la Fiorentina (3-4). Un festival de buts et de gestes fous, qui a notamment vu les premiers pas en Serie A de Franck Ribéry. Une bien belle soirée de football, en somme.

Mertens guide Naples

Increvable Napoli

Fiorentina (4-3-3) : Dragowski - Lirola, Pezzella, Milenković, Venuti - Pulgar, Badelj (Benassi, 73e), Castrovilli - Chiesa, Sottil (Ribéry, 77e), Vlahović (Boateng, 60e). Entraîneur : Vincenzo Montella.



Napoli (4-4-2) : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam, 71e) - Allan (Elmas, 72e), Zieliński, Callejón, Fabian Ruiz - Insigne, Mertens (Hysaj, 84e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Par Andrea Chazy

77minute au stade Artemio-Franchi de Florence. Lesde la Fio se lèvent comme un seul homme, pour une ovation. Deux jours après sa présentation XXL ici-même, Franck Ribéry foule pour la première fois de sa carrière une pelouse en Serie A. Une sorte de cerise sur le gâteau travaillée par les vingt-deux acteurs, qui s'étaient chargés de faire le spectacle pour cette reprise de la Serie A. Même si à la fin, ce sont les Napolitains qui repartent de Florence avec le sourire.Dans une ambiance des grands soirs à Florence, avec un Franck Ribéry qui débute donc sur le banc, ce sont les hommes de Montella qui entrent le mieux dans le match. Avec sa jeune triplette offensive composée de Chiesa (21 ans), Sottil (20 ans) et Vlahović (19 ans), la Fiorentina étouffe totalement leset ne tarde pas à trouver la faille. Un bras un peu trop décollé de Zieliński dans la surface, une VAR intransigeante, et voilà Erick Pulgar, international chilien arrivé cet été à Florence, qui lance les hostilités (8).Les Napolitains patinent, galèrent même parfois à enchaîner trois passes de suite, mais vont sortir la tête de l'eau grâce à leur petit diablotin belge, Dries Mertens. De par un enroulé dont il a le secret d'abord (38), puis grâce à un penalty obtenu généreusement et transformé par Insigne ensuite (42), l'international belge envoie le Napoli devant à la pause un peu par miracle.Le second acte est un copié collé du premier, du moins au niveau de l'entame. Larevient le couteau entre les dents, Chiesa enchaîne les crochets dévastateurs et sur un corner, Milenković égalise de près (51). Pas de quoi déstabiliser le Napoli pour autant, qui sûr de sa force, reprend l'avantage à peine cinq minutes plus tard grâce à un tir précis de Callejón (56). La rencontre bascule alors dans l'irrationnel, où tout devient possible. Entré en jeu depuis quelques instants à peine, Kévin-Prince Boateng répond à Callejón et signe son premier pion sous ses nouvelles couleurs (65). Suffisant pour contrarier Insigne et sa bande ? Certainement pas. Le meneur de jeu italien, à la conclusion d'un superbe jeu à trois initié par Mertens et Callejón, redonne une nouvelle fois l'avantage à l'équipe de Campanie (67). L'entrée de Ribéry, qui a failli obtenir un penalty en fin de rencontre face à Hysaj, n'aura finalement pas d'influence sur le score final et c'est presque accessoire tant le spectacle était présent à chaque coin de la pelouse ce samedi soir, à Florence.