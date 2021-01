Le Napoli se ressaisit face à Parme

Napoli (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Hysaj, 77e) - Elmas (Maksimovic, 77e), Demme, Zielinski (Bakayoko, 69e) - Lozano, Petagna (Politano, 63e), Insigne. Entraîneur : Gattuso.

Sepe - Conti, Osorio, Pezzella (Busi, 79e), Gagliolo - Grassi (Hernani, 46e), Brugman (Man, 79e), Kurtic (Cyprien, 81e) - Kucka, Cornelius, Gervinho. Entraîneur : D'Aversa.

En alignant une nouvelle fois Andrea Petagna à la pointe de son attaque, Gennaro Gattuso ne devait pas s'attendre à des miracles. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas eu lieu, même si lesont empoché les trois points en battant Parme ce dimanche (2-0).Un résultat mathématiquement positif et rendu possible grâce à l'ouverture du score du Macédonien, Eljif Elmas, qui a brillamment éliminé trois Parmesans avant de tromper Luigi Sepe, formé au Napoli. Pas inquiétés, lesont géré cette petite avance au score, sans pour autant être emballants puisque leur animation offensive laisse toujours à désirer. Victor Osimhen encore sur le banc, c'est Matteo Politano qui a fait le break grâce à une frappe contrée par un défenseur adverseEn face, Parme n'a pas proposé grand chose non plus et repart de Campanie avec un seul tir cadré, et un zéro pointé. De son côté, le Napoli aurait pu alourdir le score si la frappe de Lorenzo Insigne n'avait pas trouvé le poteau (87). Mais qu'importe, les gars de Gattuso restent aux portes du podium de Serie A malgré leur défaite le week-end dernier contre l'Hellas Verone (3-1)