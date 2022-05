Le Napoli s'impose sans forcer sur la pelouse du Torino

Torino (3-4-3) : Berisha - Izzo (Djidji, 70e), Bremer, Rodríguez - Singo, Ricci (Linetty, 65e), Mandragora (Pobega, 65e), Vojvoda (Ansaldi, 66e) - Praet, Belotti, Brekalo (Pellegri, 81e). Entraîneur : Ivan Jurić.



Naples (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui - Zambo Anguissa, Ruiz (Lobotka, 77e) - Lozano (Politano, 68e), Mertens (Zieliński, 68e), Insigne (Elmas, 77e)- Osimhen (Petagna, 90+3e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Le Napoli s’en sort bien en s’imposantsur la pelouse du Torino, sans trop avoir forcé son jeu.Dès les premières minutes de la rencontre, Belotti passe tout près d’ouvrir le score sur un centre de la gauche adressé par Vojvoda (8). Mais l’attaquant italien voit sa tête au ras du sol repoussée par Ospina, in extremis. Le reste du premier acte est plutôt calme et les quelques occasions napolitaines sont maîtrisées par un Berisha vigilant, à l’image des tentatives d’Anguissa (10) ou d’Osimhen (30). Symbole du manque de rythme de cette première mi-temps, Mr Prontera, arbitre de la rencontre, renvoie les joueurs aux vestiaires avant la fin de la 45minute.Heureusement, les hommes de Spalletti accélèrent le rythme au retour des vestiaires et Mertens s’écroule dans la surface pour offrir la possibilité à Insigne d’inscrire son onzième but de la saison. Mais voilà, le capitaine du Napoli voit Berisha s’étendre et repousser son penalty (61). De l’autre côté du terrain, Belotti est bien servi en profondeur, mais le buteur italien croise trop sa frappe (67) pour inquiéter Ospina. En réponse, Fabián Ruiz récupère le ballon dans les pieds de Linetty avant de s’offrir une incursion dans la défenseet envoyer une frappe déviée par Djidji pour tromper le portier duNaples gagne donc une nouvelle fois à l’extérieur, et assoit son avance sur la Juventus dans la course au podium.