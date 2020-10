Le Napoli s'impose dans la douleur à Benevento

Benevento (4-3-2-1): Montipò - Letizia, Glik, Caldirola, Foulon - Dabo (Improta, 64e), Schiattarella, Ionita - Insigne (Di Serio, 75e), Caprari (Tuia, 52e) - Lapadula (Sau, 64e). Entraîneur : Pippo Inzaghi.



Napoli (4-2-3-1): Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Fabian (Lobotka, 87e), Bakayoko (Demme, 74e) - Lozano (Politano, 57e), Mertens (Petagna, 57e), Insigne (Ghoulam, 87e) - Osimhen. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Le Napoli se rassure.Après sa surprenante défaite, ce jeudi en Europa League, face à l'AZ Alkmaar à domicile, l'équipe de Gennaro Gattuso a rectifié le tir lors du derby de Campanie ce dimanche face à Benevento (2-1). Une victoire dans la douleur qui a mis du temps à se dessiner, et qui aurait pu même échapper aux coéquipiers de Kalidou Koulibaly dans les derniers instants de la partie.Une rencontre dont se souviendra longtemps, malgré le résultat final, Roberto Insigne. Aligné d'entrée de jeu pour ce derby face à son club formateur (et de coeur), le petit frère de Lorenzo Insigne se souviendra longtemps de cette 30minute de jeu, de cet instant où il a fusillé Alex Meret de près pour ouvrir le score et inscrire son premier but en Serie A. Dans le camp d’en face, Lorenzo peut faire la grimace : le Napoli n’est pas dans le coup, pas au rendez-vous et surtout aux antipodes de sa dernière sortie en championnat face à l’Atalanta une semaine plus tôt. En bon capitaine, l’international italien tente néanmoins de sonner la charge avant la pause mais sa tentative est sortie du bout des doigts par Lorenzo Montipò. Et ce n’est pas tout : dans la foulée, sur corner, Kostas Manolas fracasse la barre du promu d’un coup de crâne qui aurait mérité meilleur sort.Le second acte reprend, et Naples doit changer d’attitude. Lorenzo Insigne pense profiter d’une bourde de Bryan Dabo pour égaliser mais il est finalement signalé logiquement en position de hors-jeu (49). Ce n'est qu'une question de minutes pour que le capitaine napolitain ne trouve la faille : après avoir effacé Dabo d'un crochet du pied droit à l’entrée de la surface, sa frappe pied gauche heurte la transversale avant de rebondir du bon côté de la ligne. Benevento a du mal à respirer, et la sentence va finir par tomber. Les choix de Rino Gattuso sont payants, car sur un débordement de l'entrant Matteo Politano, l'autre entrant Andrea Petagna assassine le portier desà la réception d'un bon centre en retrait de l'ancien joueur de l'Inter. La fin de match est hachée, Tiémoué Bakayoko sort après avoir pris un coup, et suite à un ultime arrêt d'Alex Meret dans les arrêts de jeu, lesdécrochent un quatrième succès en cinq journées. Pour le moment, sur le terrain, personne n'a encore réussi à faire chavirer ce Napoli en Italie.