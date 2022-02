Le Napoli s'impose à Venise et reprend la deuxième place

Venise (4-3-3) : Lezzerini - Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps - Crnigoj (Busio, 70e), Ampadu (Fiordilino, 78e), Cuisance (Nsame, 78e) - Nani (Henry, 61e), Okereke, Johnsen (Aramu, 70e). Entraîneur : Paolo Zanetti.



Naples (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui - Ruiz, Lobotka - Insigne (Mertens, 79e), Zielinksi (Ghoulam, 88e), Politano (Elmas, 79e) - Osimhen (Petagna, 88e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Après la victoire de l'AC Milan samedi dans le derby della Madonnina , le Napoli avait à cœur de récupérer sa deuxième place, chipée par Olivier Giroud. Et c'est chose faite avec cette victoire à Venise (0-2).Pour se rendre au stade Pier-Luigi Penzo, il faut emprunter le, le métro-bateau de Venise, pour rejoindre l'île Sainte-Hélène. Un périple que les tifosi napolitains auront rentabilisé, puisqu'ils auront assisté au succès de leur équipe et surtout donné de la voix. Très vite, Naples impose sa domination, sans pour autant se procurer d'occasion dangereuse dans la première demi-heure. Osimhen, de retour à la pointe de l'attaque en tant que titulaire, parvient toutefois à s'illustrer en touchant le poteau à la demi-heure de jeu. Puis c'est Otereke, tout en puissance, qui fait travailler Ospina quelques minutes plus tard.La seconde mi-temps commence sur des bases un peu étranges, avec le choc entre Ebuehi et l'arbitre, qui se sont rentrés dedans à pleine vitesse (51). Complètement sonné, le défenseur vénitien requiert l'assistance du staff médical, ce qui arrête le jeu pendant environ cinq minutes. Il faut attendre encore un peu avant que les formations ne se remettent dans le match, puis Osimhen va donner l'avantage au Napoli, en reprenant de la tête un caviar de Politano. Les visiteurs vont ensuite gérer la fin de la rencontre et les dix minutes de temps additionnel afin de sécuriser leur deuxième place, qui leur garantit une place de choix dans la course au Scudetto. Petagna va même se faire le plaisir de planter le but du break, juste après l'expulsion d'Ebuehi pour un tacle en retard. Avec cette défaite, Venise regoûte à la zone rouge après le succès surprise de Cagliari sur la pelouse de l'Atalanta , plus tôt dans l'après-midi.À défaut de gagner des matchs, Venise aura au moins comme palmarès d'avoir le plus beau maillot de Serie A.