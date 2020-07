Le Napoli s'extirpe de l'Udinese, la Spal reléguée

Et trois points de plus pour Gennaro.Même sans aucun enjeu à l'horizon, le Napoli étant déjà assuré de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, les joueurs de Gattuso voulaient prendre trois points pour le plaisir et la confiance. Ils y sont parvenus, mais la réception de l'Udinese n'a pas été de tout repos puisqu'ils se sont fait surprendre rapidement par De Paul, qui a inscrit son septième pion de la saison (0-1, 22). Dix minutes plus tard, Mertens sort sur blessure et cède sa place à Milik, qui égalise d'un tacle sur son tout premier ballon du match (1-1, 31). Enfin revigoré, le Napoli veut prendre trois points et met les ingrédients nécessaires pour y parvenir.Malheureusement, à l'heure de jeu, c'est la barre qui empêche Zieliński de donner l'avantage aux locaux. Intenable dans son couloir mais loin d'être irréprochable défensivement, Mário Rui tente à son tour de tromper Mancuso, sans réussite. À force de ne pas réussir à mettre un second but, le Napoli s'expose et De Paul n'est pas loin de punir une nouvelle fois Ospina. Quelques instants plus tard, le numéro dix argentin se présente face au portier colombien, le lobe parfaitement avant que Koulibaly vienne sauver son équipe en envoyant le ballon sur son poteau. Dans les ultimes secondes, alors qu'on se dirige vers un match nul assez logique, Politano refroidit finalement l'Udinese d'une frappe du gauche lourde et imparable (2-1, 90+5).Merci Napolitano.Dans les autres rencontres de ce dimanche, Parme pensait avoir mis fin à sa série de six matchs sans victoire en Serie A après l'ouverture du score de Gervinho, puis le break grâce au but contre son camp de Bereszyński. Mais au retour de la pause, les ouailles de Ranieri se remontent les manches, avant d'inscrire trois buts. L'œuvre de Chabot, Quagliarella et Bonazzoli (2-3). Un succès aux forceps qui permet à la Samp de doubler Parme et d'assurer quasiment son maintien. Idem pour la Fiorentina, qui a dominé le Torino (2-0) avec un but précoce de Kouamé et un autre de Cutrone, bien servi par Ribéry.Ensuite, dans le match de la peur entre le Genoa (17) et Lecce (18), les joueurs de Nicola ont eux-aussi rapidement pris les devants, suite à un but opportuniste de Sanabria. Juste avant la pause, Lecce obtient un penalty, mais Mancuso expédie le cuir dans les tribunes. Un mal pour un bien pour le capitaine courage, qui égalise à l'heure de jeu sur un centre fuyant. Malheureusement pour lui, à dix minutes du terme, Gabriel marque dans sa propre cage, laissant ainsi le Genoa prendre quatre points d'avance sur Lecce.Enfin, dans le duel des deux plus mauvais élèves de Serie A, la Spal s'est faite surprendre par Brescia. Pourtant, Dabo avait ouvert le score en marquant son premier but de la saison en championnat. Mais le Tchèque Zmhral avait lui aussi envie de débloquer son compteur. Ce qu'il a parfaitement réussi puisque ses deux buts permettent à Brescia d'envoyer la Spal à l'étage inférieur.