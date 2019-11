Le Napoli s'endort sur le Genoa

3

Napoli (4-4-2) : Ospina - Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj - Callejón (Llorente, 60e), Fabian Ruiz, Zieliński, Insigne (Elmas, 66e) - Lozano, Mertens. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Genoa (4-3-2-1) : Radu - Ankersen, Romero, Zapata, Pajac - Cassata (Radovanović, 87e), Schone, Lerager - Pandev (Cleonise, 80e), Agudelo (Ghiglione, 95e) - Pinamonti. Entraîneur : Thiago Motta.

Houspillés, lesont somnolé.Attendus au tournant après avoir boycotté une mise au vert obligatoire , les joueurs de Carlo Ancelotti accueillaient le Genoa de Thiago Motta dans une ambiance napolitaine plus que glaciale. Et si Lorenzo Insigne pense la réchauffer en ouvrant le score dès la 2minute de jeu, son but est finalement annulé à la suite d'une position de hors-jeu d'Hirving Lozano. On pense alors que lesvont vite prendre les devants. Mais non, le Genoa - emmené par l'ancien Napolitain Goran Pandev - parvient à mettre le pied sur le ballon et à inquiéter les Napolitains.Au retour des vestiaires, lesronronnent et peinent à inquiéter la défense adverse. Une fois encore, le Genoa n'est pas loin de les piquer, mais Kalidou Koulibaly sauve les siens sur sa ligne. Carlo Ancelotti sort José Callejón et Insigne pour Fernando Llorente et Eljif Elmas, ce qui a le mérite de réveiller Dries Mertens. Alors qu'ils semblent être sur le point de craquer, lesse réveillent encore avant de se retrancher. En fin de match, Radu sauve les siens sur une tête de Lozano avant que Giovanni Di Lorenzo essaye de choper un penalty qu'il n'obtiendra pas. Finalement, leslaissent à nouveau filer deux points et enchaînent avec leur quatrième match consécutif sans victoire en Serie A.De quoi faire gronder le San Paolo.