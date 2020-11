Naples pulvérise la Roma

SSC Napoli (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui - Fabián Ruiz, Demme (Lobotka, 87e) - Lozano (Politano, 67e), Zieliński (Elmas, 78e), Insigne - Mertens (Petagna, 83e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



AS Roma (3-4-2-1) : Mirante - Mancini (Juan Jesus, 37e), Cristante, Ibañez - Karsdorp, Lo. Pellegrini (Mayoral, 79e), Veretout (Villar, 46e), Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Džeko (Carles Pérez, 71e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Hommage parfaitement réussi.Au terme d'une semaine éprouvante, marquée par la disparition de Maradona, le Napoli a fait honneur à son idole argentine en surclassant facilement une toute petite Roma ce dimanche au San Paolo. Face à desdésespérément passifs, lesprennent le jeu à leur compte et ouvrent le score par Insigne, qui botte un coup franc malin aux trente mètres dans les filets adverses. Pas de quoi faire réagir la Roma, qui continue de brasser de l'air offensivement. Lestrouvent alors une seconde fois la faille sur une action d'école initiée par Mário Rui, relayée par Insigne et conclue aux abords de la surface par un tir rasant de Fabián Ruiz.Paumée, la Louve ne parvient même pas à se replier dans sa tanière et doit encaisser deux nouveaux pions en fin de rencontre : un but de raccroc de Mertens, puis une réalisation de Politano, qui profite d'une succession de contres favorables pour se retrouver dans la surface, dribbler Mirante et marquer dans le but vide.De quoi permettre aux Napolitains d'empocher une victoire facile et de regrimper au cinquième rang de la Serie A à un point de l'Inter, actuel dauphin de l'AC Milan au classement.