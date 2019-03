Le Napoli humilie la Louve

Beaucoup plus tranchants et inspirés, les Partenopei ont réduit en miettes une Roma trop faible pour tenir la distance (1-4). Un probant succès pour les Napolitains qui sécurisent encore un peu plus leur deuxième place, tandis que la Roma fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions.

Le miracle de Perotti

Puis, la vague

Roma (4-2-3-1): Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, De Rossi (Kluivert, 80e), Schick (Zaniolo, 62e), Cristante, Perotti, Džeko. Entraîneur : Claudio Ranieri.



Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj (Malcuit, 67e), Maksimović, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Verdi (Younes, 74e); Mertens (Ounas, 57e), Milik. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous un beau soleil et devant un Olimpico plutôt bien garni, la Roma avait le choix : offrir à ses tifosi un bel après-midi et mettre la pression sur l’ Inter et la Lazio qui s’affrontent ce soir à San Siro. Ou livrer une prestation insipide, terminer ce mois de Mars sous les sifflets de l’enceinte romaine et surtout se mettre en danger au classement dans la course aux places européennes. Choisir cette deuxième option, qui plus est face à une équipe napolitaine joueuse, était vraiment une mauvaise décision. Un très mauvaise décision.D’entrée, les Napolitain décident de mettre au supplice des Romains désorientés. D’une louche onctueuse, Verdi trouve Milik entre Fazio et Manolas et admire ensuite l’international polonais crucifier Olsen (2). Lescherchent à porter l’estocade le plus vite possible, conscient de leur supériorité technique face à un adversaire trop brouillon pour semer la zizanie. Parti à la limite du hors-jeu, Mertens sert parfaitement Verdi qui perd son duel face au dernier rempart romain (30).La Roma répond un peu timidement avec une tête hors-cadre de Perotti (32), alors que Milik voit son doublé annulé pour une position de hors-jeu (35). À force de ne pas faire le break, la bande d’Ancelotti va dans un premier temps payer cher de ne pas avoir achevé la Louve lorsqu'elle le pouvait. Schick est fauché par Meret juste avant la pause, Perotti transforme et ramène miraculeusement la Roma à hauteur du Napoli (45+2).Au retour des vestiaires, l’égalisation romaine n’a plombé en rien le moral des Napolitains qui repartent à l’assaut du but d’Olsen. Et sur un centre puissant de Callejón, Mertens suit bien et redonne l’avantage d’entrée aux siens (49). La Roma tente alors de se rebeller, d’une manière un peu désorganisée, mais va se faire punir en contre. Fabian Ruiz remonte tout l’Olimpico pour servir parfaitement Verdi qui, contrairement en première période, fusille cette fois le portier romain (54).La 146e confrontation entre Rome et Naples a choisi son champion, qui va même se faire le plaisir de corser l’addition en fin de rencontre. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Younes se joue de l’arrière-gardeet s’offre un petit moment de bonheur (81). Le Napoli peut désormais se concentrer pleinement sur la Ligue Europa, contrairement à la Roma qui va devoir s’arracher pour disputer une compétition européenne l’an prochain. Car à la fin de cette 29e journée, elle pourrait se retrouver 7avec seulement deux points d’avance sur la Sampdoria et le Torino . Ranieri a du boulot.