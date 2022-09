Le Napoli gère les Rangers

Rangers (4-2-3-1) : McGregor - Tavernier (Camara, 82e), Goldson, Sands, Barišić - Davis (Tillman, 83e), Lundstram - Arfield (Matondon, 72e), Jack (King, 63e), Kent - Morelos (Colak, 72e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Olivera, 75e); Anguissa, Lobotka, Zieliński (Ndombele, 83e); Politano (Zerbin, 77e), Simeone (Raspadori, 75e), Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Napoli dit merci aux penaltys.Bousculé en première période, le Napoli a dû attendre d'être en supériorité numérique et d'obtenir deux penaltys pour se défaire des Rangers (0-3).Et malgré un score net, les gars de Luciano Spalletti ont eu chaud, car ils ont failli être menés au bout de trente secondes, mais aussi car Alex Meret a détourné un missile envoyé par Scott Arfield (13). En face, quand Zieliński ne trouvait pas le poteau d'Allan McGregor (2), c'est ce dernier qui empêchait Giovanni Simeone de le tromper (17).Après un premier acte animé (16 tirs, 11 fautes et 3 biscottes), la rencontre a repris à 100 à l'heure, et à l'approche de l'heure de jeu, Simeone a obtenu un penalty et l'exclusion de James Sands. Mais après l'avoir transformé en deux temps, lesont dû le retirer. Moment choisi par McGregor, 40 balais, pour mettre en échec Zieliński pour la seconde fois (58). Mais comme contre Liverpool, le Napoli en obtient un nouveau après une main dans la surface, et celui-ci, Matteo Politano ne l'a pas manqué. Derrière, le leader de Serie A a géré et même enfoncé le clou à deux reprises, l'œuvre de deux nouveaux entrants : Giacomo Raspadori (0-2, 85) et Tanguy NdombeleDe quoi faire taire Paul Di Canio