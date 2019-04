Le Napoli fait le boulot à Frosinone

Frosinone(3-5-2) : Sportiello - Goldaniga, Ariaudo, Brighenti - Ghiglione (Paganini, 56e), Gori, Maiello, Valzania (Cioafani, 76e), Beghetto - Trotta (Dionisi, 66e), Pinamonti. Entraîneur : Marco Baroni.



Napoli (4-4-2) : Ospina - Malcuit (Albiol, 87e), Koulibaly, Luperto, Ghoulam - Callejón, Fabián Ruiz, Zieliński, Younes (Verdi, 73e) - Milik (Ounas, 78e), Mertens. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Le Napoli sécurise sa place de dauphin.En déplacement sur la pelouse d'un Frosinone quasiment en Serie B, lesont fait le boulot (0-2). Si Pinamonti manque inexplicablement l'ouverture du score pour les locaux (8), Mertens ne loupe pas cette occasion en expédiant un coup franc splendide sous la barre de Sportiello (19). Le 81pion de Mertens sous les couleurs du Napoli, autant qu'un certain Diego Maradona . Vingt minutes plus tard, le Belge manque d'ailleurs de doubler la mise et de dépasser l'idole, encore une fois sur coup de pied arrêté à l'entrée de la surface (37).Le Napoli conserve le cuir en deuxième période, et se procure toujours les meilleures opportunités. Alors que Callejón expédie une lourde chiche sur le montant gauche de Frosinone Fabián Ruiz récupère le cuir et l'envoie sur la barre d'un Sportiello qui se demande comment il a pu préserver sa cage sur ce coup-là (64). Callejón, pas en réussite, va même à nouveau toucher le poteau en fin de rencontre. Le Napoli se contente largement de ce succès par deux buts d'écart, puisqu'il prend huit points d'avance sur l' Inter à quatre journées de la fin.Autant dire que la deuxième place lui est plus que promise.