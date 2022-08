Le Napoli fait dérailler l'Hellas

Hellas (3-5-2) : Montipò - Dawidowicz, Günter, Amione (Retsos, 59e) - Faraoni, Tameze, Hongla (Barak, 67e), Ilić, Lazović - Henry (Piccoli, 59e), Lasagna (Djuric, 68e). Entraîneur : Gabriele Cioffi.



Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui (Olivera, 83e)- Anguissa, Lobotka, Zielinski (Zerbin, 76e) - Lozano (Politano, 76e), Osimhen (Ounas, 83e), Kvaratskhelia (Elmas, 67e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

La première correction de l'année.Alors qu'ils ont pleuré cette semaine leur ancien portier Claudio Garella, décédé vendredi à l'âge de 67 ans,ets'affrontaient ce lundi soir pour le compte de la première journée de Serie A. Et sans surprise ou presque, ce sont les gars de Luciano Spalletti qui ont réussi leur rentrée des classes, infligeant une déculottée à leur adversaire (2-5).Pourtant, malgré un début de match dominé par le Napoli, c'est bien l'ancienne équipe d'Igor Tudor qui a ouvert le score, suite à un corner repris au second poteau par Kevin Lasagna. Ce but a eu le mérite de réveiller le Napoli, et Zambo Anguissa, ce dernier venant fracasser le poteau adverse (33). Rien de dramatique puisque sur un énième centre d'Hirving Lozano, les visiteurs ont égalisé grâce au coup de casque du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, auteur de son premier but en Serie A. Lesauraient pu en rester là, mais dans les arrêts de jeu du premier acte, suite à un corner dévié par Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen a poussé le cuir au fond des filets avant de chambrer la curva adverseAu retour des vestiaires, après l'égalisation du Français Thomas Henry, on pensait alors que l'Hellas allait sérieusement emmerder le Napoli ce lundi. Mais il n'en a presque rien été car Piotr Zieliński, parfaitement lancé en profondeur par Kvaratskhelia, a rapidement redonné l'avantage à son équipe. Après quoi, plutôt que de lever le pied une nouvelle fois et laisser lesrevenir dans le match, le Napoli a parfaitement profité des largesses défensives adverses pour faire le break puis aggraver le score. Keylor Navas et Tanguy Ndombele savent où ils mettent les pieds.