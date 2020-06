Le Napoli et l'Atalanta enchaînent, Boga et Sassuolo s'arrachent

78 - #Atalanta have scored 78 goals in the current league season, record for them in a single Serie A campaign. Dea.#SerieA #UdineseAtalanta pic.twitter.com/GmUt8Dzoqg — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 28, 2020

Un succès sans grande frayeur pour conserver sa sixième place, voilà ce qu'a connu le vainqueur de la Coppa 2020 . Une sortie de balle parfaite, une ouverture de Fabián Ruiz et la magie de Dries Mertens fait le reste : il n'a fallu que 193 secondes au Belge pour rappeler pourquoi son nom faisait désormais partie de la légende . Juste après un poteau de Lorenzo Insigne (29), la SPAL et sa liquette dorée ont pourtant surpris lesgrâce à une bonne connaissance de ces derniers : Andrea Petagna. Prêté par le Napoli, l'attaquant a converti un service de Mohamed Farès pour mettre les deux équipes à égalité (29). Pas de souci quand le soldat José Callejón est là pour sonner la révolte après un bon taf d'Eljif Elmas (36), le capitaine Insigne voyant lui son but refusé (45+3). Le tout, avant la pause. C'est finalement Amin Younes, d'un coup de casque, qui a mis les hommes de Gennaro Gattuso à l'abri (78).Une deuxième période folle entre deux pensionnaires du ventre mou, c'est possible. On aurait dû le sentir, lorsque Jérémie Boga a refait des siennes : sorti du banc à la mi-temps, c'est lui qui a remis les siens à l'endroit du gauche pour son neuvième pion de l'exercice (53) quelques semonces seulement après la frappasse de Darko Lazović en guise d'ouverture du score pour les visiteurs (51). Le Français a de nouveau régalé à un quart d'heure du terme en enroulant un caramel dont il a le secret (77), pour un premier doublé en Italie. Seulement, dans un début de seconde période débridée, lesavaient également remis un coup de collier sur une sucrerie du même Lazović dont l'extérieur avait trouvé la... poitrine de l'ancien Nantais Mariusz Stępiński (57), puis avaient enfoncé le clou par Matteo Pessina (68), laissant à peine dix minutes de répit au tableau d'affichage. Il fallait un coup de théâtre pour sauver les visiteurs et c'est Rogério, à la 97, qui est sorti de sa boîte pour allumer une mèche et fracasser la cage de Marco Silvestri au bout du suspense. Un spectacle qui aurait mérité un public digne de ce nom, assurément.L'Atalanta avait l'occasion de mettre un coup de pression à l'Inter, qui joue plus tard dans la soirée ? C'est chose faite grâce aux talents de Luis Muriel, entré peu après la pause (52) pour tout casser. Un coup franc brossé dans la lucarne (71), un pétard en première intention qui fait mouche, le tout à huit minutes d'intervalle, et voilà les coéquipiers de Gian Piero Gasperini à l'abri. Avant ça, Duván Zapata n'avait pas mis trop de temps à faire parler la poudre au Stade Friul, avec un contrôle orienté du tonnerre pour éliminer William Troost-Ekong suite à une offrande de Pape Gómez et un plat du pied tranquille afin de tromper Juan Musso. Un 78but de lacette saison en championnat, alors synonyme de saison la plus prolifique de l'histoire pour le club lombard. Habillé de la même couleur que la pelouse, les visiteurs avaient été rejoints au moment où le capitaine Kevin Lasagna avait pris de vitesse Berat Djimsiti et sa charrette avant d'ajuster Pierluigi Gollini (31). Un Lasagna qui, de la tête, s'offrira même le doublé en fin de partie (79). Inutilese.