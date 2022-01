Le Napoli endort la Juve

Bien en place derrière, serein dans l'entrejeu, le Napoli a ligoté une Juve désespérante d'impuissance offensive et seulement sauvée par un pion de Federico Chiesa, encore une fois (1-1).

Vieille Dame, vieux problèmes

Chiesa et puis basta

Juventus FC (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (De Sciglio, 75e - McKennie, Locatelli, Rabiot (Bentancur, 65e) - Chiesa (Kulusevski, 81e, Morata (Kean, 76e), Bernardeschi (Dybala, 65e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

SSC Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam - Demme, Lobotka (Zanoli, 90e) - Politano (Elmas, 76e) , Zieliński, Insigne - Mertens (Petagna, 89e) . Entraîneur : Luciano Spalletti.

Il va bien falloir s'y faire : l'histoire que narre la Juventus (cinquième de Serie A) cette saison est du genre rasoir. Peut-être parce que le conteur, Massimiliano Allegri, n'est plus trop dans le coup. Peut-être aussi parce que certains des personnages du récit piémontais ne sont pas à la hauteur de la glorieuse chronique que les Blanc et Noir ont l'habitude de raconter à l'Italie. Quoi qu'il en soit, ce jeudi soir, l'Allianz Stadium n'aura pas franchement vibré, au terme d'un Juve-Naples trop souvent plan-plan techniquement(1-1).Affaibli par la Covid-19, lesté de plusieurs titulaires partis pour la CAN, le Napoli aborde ce choc cabossé comme un vieux guerrier. Pas du genre charitable, la Juve a décidé de tirer sur l'ambulance en pressant haut et fort, alors que Federico Chiesa puis Adrien Rabiot tentent d'envoyer une bonne fois pour toutes lesà l'hosto. Les, trop imprécis devant, se heurtent cependant vite aux limites créatives qui les plombent depuis plusieurs saisons. Naples, boiteux, mais pas kaput, en profite pour tenir plus fermement sur ses deux béquilles. Plus sereins au milieu, les gars de Spalletti semblent carrément guéris quand Dries Mertens - à la conclusion d'un mouvement collectif initié par Lorenzo Insigne - ajuste Wojciech Szczęsny d'un tir rasant. De quoi accentuer les rhumatismes offensifs de la Vieille Dame, les Piémontais ne démontrant ensuite plus rien de probant en première période.Quand elle coince cette saison, la Vieille Dame s'en remet toujours à la même huile de coude. À Turin, la petite clé anglaise maison a un nom : Federico Chiesa. Parfois brouillon, souvent insaisissable, l'Italien s'en va embobiner Ospina d'une frappe vicelarde, juste après la pause. Reboosté, Allegri tente d'épicer le match en lançant Paulo Dybala et Rodrigo Bentancur dans l'arène, mais rien n'y fait : l'ensemble reste désespérément fade, alors que les deux formations ne se procureront pas davantage d'occasions. L'affaire n'est évidemment pas trop mauvaise pour le Napoli. Mais elle est plus fâcheuse pour les, qui restent toujours scotchés sur la cinquième marche de Serie A.