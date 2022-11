Le Napoli dompte ses démons face à Empoli

Naples (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Østigård, Min-jae, Mário Rui - Anguissa, Lobotka (Demme, 90e), Ndombélé (Zieliński, 64e) - Politano (Elmas, 64e), Osimhen (Simeone, 90e), Raspadori (Lozano, 64e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Empoli (4-3-2-1) : Vicario - Stojanović, Ismajli, Luperto, Parisi - Haas (Lammers, 59e), Marin (Ekong, 85e), Bandinelli (Grassi, 73e) - Baldanzi (Henderson, 73e), Bajrami - Satriano (Akpa Akpro, 59e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

PartenopeiL'amour est dans le prêt.Battu à deux reprises par Empoli la saison passée, Naples affirme son statut et prend sa revanche sur les Toscans ce mardi soir (1-0). D'entrée de jeu, Ndombélé et compagnie prennent le contrôle de la gonfle pour enchaîner les séquences de possession. Manquant de vitesse et d'inspiration, lesbutent sur le bloc défensif adverse bien organisé. Pire, ils ne parviennent que trop rarement à déborder les hommes de Zanetti. Seule une tentative, trop écrasée, de Raspadori (39) vient troubler la tranquillité de Vicario. Dominé et acculé, Empoli fait vaciller le Napoli sur quelques contres en manquant de justesse au moment de porter l'estocade.Au retour des vestaires, leslâchent un peu de lest et offrent quelques espaces aux Napolitains. Osimhen en profite pour s'introduire dans la surface des visiteurs, mais se fait accrocher par Marin : tout juste entré en jeu, Lozano transforme le penalty logiquement accordé par l'arbitre. Un premier coup de pouce, suivi rapidement d'un deuxième : Luperto, prêté par le Napoli, tamponne le Mexicain et écope d'un second jaune (74). Lesprofitent ensuite de leur supériorité numérique pour boucler l'affaire, avec un Lozano qui dépose une galette sur la patte gauche de Zieliński. Malgré une dernière et unique frayeur sur le but de Meret (92), les ouailles de Spalletti s'offrent un dixième succès consécutif en Serie A qui confortent leur première place.Reste maintenant à savoir quand, et comment, le Napoli va trouver le moyen de se saborder.