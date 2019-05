Le Napoli détruit l'Inter

Sans idée offensivement et friable derrière, l'Inter s'est faite logiquement dégommer (4-1) par un Napoli supérieur dans tous les secteurs du jeu. Les Nerazzurri devront désormais s'imposer lors de l'ultime journée de la Serie A face à Empoli, s'ils veulent s'assurer de voir la C1 la saison prochaine.



La fringale napolitaine

Le naufrage interista

SSC Napoli (4-4-2) :Karnezis - Malcuit, Albiol, Koulibaly (Luperto, 84e), Ghoulam - Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski - Mertens (Younes, 80e), Milik (Insigne, 76e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Inter (4-2-3-1) : Handanovic - D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah - Gagliardini (Vecino, 58e), Brozovic - Politano (Icardi, 46e), Nainggolan, Perisic (Candreva, 79e) - Lautaro Martínez. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Cette fois ci, il n'y aura même pas eu match. Le Napoli, déjà assuré de finir dauphin de la Juventus , n'avait pourtant plus rien à jouer, quand l' Inter se bastonne toujours pour assurer sa qualification pour la prochaine C1. Ce sont pourtant les Napolitains qui ont sur-dominé leur sujet, en miniaturisant desqui ont semblé soudainement comme tous riquiqui face aux poulains d'Ancelotti.Déjà assurés de finir seconds de Serie A, lesont manifestement encore faim d'un ou deux succès, histoire de boucler avec la manière leur saison. Mertens, bien servi par un centre tendu de Malcuit, a l’occasion de croquer le premier but de la rencontre dès la seconde minute de jeu, mais le Belge cochonne son tir, qu'il envoie loin au dessus de la barre. Milik, dans une position avantageuse dans l'axe, l’imite en bananant à son tour une frappe du gauche, à l'entrée de la surface. Puisque personne n'arrive à mordre définitivement dans le casse-croûte Piotr Zielinski se décide alors à prendre les choses en main : le Polonais a de la TNT dans les pattes et pulvérise les filets d'Handanovic, d'une cacahuète aux vingt mètres direction la lulu. Insuffisant pour combler les appétits du Napoli, qui déroule son habituel ballet technique aux alentours de la surface lombarde et l' Inter , impuissante devant, se résout alors à sortir les boucliers pour ne pas sombrer.Perplexe après la terne première période de ses joueurs, Spalletti décide de chambouler son schéma tactique en sortant Politano pour Icardi, qui continue de payer son conflit avec sa direction en débutant occasionnellement sur le banc. Problème : aucun ballon ou presque n'arrive dans les panards adroits de l'Argentin et c'est même Naples qui va continuer de se régaler des approximations des. A l'heure de jeu, Callejon dépose un centre sur la petite tête de Dries Mertens , qui, malgré son mètre 69, se dépatouille de Miranda et Skriniar dans les 16 mètres pour doubler la mise. Ça pue pour l' Inter , qui a en plus le malheur de tomber sur un Kalidou Koulibaly monstrueux, le Sénégalais déviant sur sa ligne un tir parfaitement botté par Lautaro Martinez.Les Lombards sont dès lors obligés d'apporter le surnombre devant, mais se foutent surtout à poil derrière : du pain béni pour leset Fabian Ruiz, servi par Malcuit, vient conclure du gauche un contre parfaitement élaboré. l'Espagnol s'en va même enfoncer le clou en fin de rencontre, d'une grosse sacoche qui vient achever la soirée pourrie des. Icardi, suite à une faute d'Albiol, réduira ensuite seulement la marque sur penalty. Un pion pour rien : L' Inter , qui jouera contre Empoli - qui se bat toujours pour son maintien - lors de la dernière journée de Serie A, n'a plus qu'un point d'avance sur son éternel rival milanais. Et devra impérativement l'emporter le week-end prochain face au club Toscan, si elle veut voir les étoiles de la C1 la saison prochaine.