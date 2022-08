Le Napoli déguste Monza

?? #SerieA ? ??????? !!!☄️ Khvicha Kvaratskhelia décoche une frappe splendide face à Monza ☑️ Son 2eme but en 2 matchs avec le Napoli ! pic.twitter.com/cw7QeBx9DG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 21, 2022

Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mário Rui (Olivera, 70e) - Anguissa, Lobotka (Zerbin, 78e), Zieliński - Lozano (Politano, 78e), Osimhen (Ounas, 84e) , Kvaratskhelia (Elmas, 70e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Monza (3-5-2) : Di Gregorio - Marlon, A. Ranocchia (Antov, 48e), Carboni - Birindelli (Christian, 84e), F. Ranocchia (Valoti, 58e), Barberis, Sensi, D'Alessandro (Molina, 46e) - Caprari, Petagna (Colpani, 84e). Entraîneur : Giovanni Stroppa.

PartenopeiLe Napoli aux couleurs de la Géorgie.Déjà buteur lundi lors son premier match de Serie A contre l'Hellas Verone (2-5) , Khvicha Kvaratskhelia a récidivé ce dimanche en inscrivant deux pions sublimes qui ont largement participé au succès facile du Napoli face à Monza (4-0).Avant ça, le promu lombard - déjà défait lors de la première journée sur la pelouse du Torino (2-1) - a résisté tant bien que mal aux assauts offensifs napolitains. Que ce soit le coup de tête non cadré de Kim Min-Jae (5) ou le retourné acrobatique de Victor Osimhen, qui a raté le cadre malgré un geste bien senti (7). Très durs dans les duels, lesont finalement craqué au moment où le stade Diego Armando Maradona s'assoupissait et que Luciano Spalletti commençait à enguirlander ses ouailles. La faute au Géorgien Kvaratskhelia, lequel a marqué d'une splendide frappe enveloppéeDans la foulée de son pion, l'ailier de 21 ans a offert sur un plateau la balle de 2-0 à Osimhen, mais ce dernier a envoyé une brique dans les travées de la curva B. Bougé par la défense de Monza, l'ancien attaquant lillois s'est rattrapé dans le temps additionnel du premier acte en faisant le break après un sprint en solitaire conclu sans tremblerDominateurs et quasiment pas inquiétés par une équipe de Monza très faible techniquement, lesont tué tout suspense à l'heure de jeu grâce au doublé de Kvaratskhelia, qui a fait l'amour à Valentin Antov avant de scorer du pied gauche. Trop faciles, les gars de Spalletti auraient pu concéder un but de leur ancien coéquipier Andrea Petagna, mais la VAR en a décidé autrement (68). Un but refusé qui a permis au Napoli de gérer tranquillement sa fin de match, et à Spalletti de faire tourner. Ce qui n'a pas empêché ses gars d'enfoncer le clou en toute fin de match, grâce au premier pion en Serie A de Min-JaeL'occasion de faire coucou au Stade rennais. Azzurri