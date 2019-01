Le Napoli bouscule la Lazio

Au terme d'une rencontre animée et riche en occasions, le Napoli engrange un quinzième succès en championnat face à la Lazio (2-1) au San Paolo. Un succès déterminant pour les Partenopei, qui reviennent provisoirement à six points de la Juventus.

Fin de malédiction pour Callejón

Acerbi bye

Napoli (4-4-2) : Meret - Malcuit, Raúl Albiol, Maksimović, Mario Rui - Callejón, Diawara, Fabiàn Ruiz, Zieliński - Mertens (Ounas, 79e), Milik. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Lazio (3-5-1-1) : Strakosha - Luiz Felipe (Bastos, 28e), Acerbi, Radu - Lulić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić (Patric, 71e), Lukaku (Correa, 46e) - Luis Alberto - Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Fort avec les faibles, faible avec les forts. Un dicton qui sied tout aussi bien à un Napoli qui n’a pas réussi à battre l’ Inter , la Juve ou la Roma sur la phase aller qu’à une Lazio qui complexe au moment de se mesurer à un adversaire mieux classé qu’elle depuis quelques saisons. Face à un Napoli privé d’ Allan , d’Hamšík, d’Insigne ou encore de Koulibaly, il n’était donc pas fou de penser que lespuissent faire un coup en Campanie avec un Milinković-Savić retrouvé. Mais encore une fois, les joueurs de Simone Inzaghi ont buté sur leur satané plafond de verre et sont repartis de Naples bredouilles. Sans être ridicules, loin de là, mais sans réussir non plus à faire mal quand ils en ont eu l’occasion. Une preuve aussi que pour ce Napoli vainqueur, la Lazio fait partie des faibles.Le début de rencontre est pourtant loin de l’enfer que peut offrir habituellement le San Paolo à ses visiteurs. Ce sont même lesqui mettent de l’huile sur le brasier les premiers, via une tête de Milinković-Savić bien sortie par Meret (4). La connexion Leiva-Milinković-Savić- Luis Alberto fait mal aux Napolitains, qui profitent des contres pour piquer la Lazio . Sur un centre de Mario Rui , Milik fracasse d'ailleurs le montant droit de Strakosha (11).Comme une réponse, annonciatrice du début d’un duel dont l’issue sera heureuse pour l’un et triste pour l’autre. Ainsi, Milinković trouve encore Meret sur sa route (17), avant que Milik ne réplique par deux fois et oblige Strakosha au miracle (20). Le Napoli va finalement rompre l’alternance d’occasions pour mettre un énorme coup sur la tête de son adversaire. D’abord grâce à Callejón qui, après 23 matchs sans marquer toutes compétitions confondues, marque d’un tir rasant (33). Puis grâce à un coup franc somptueux de Milik dans la foulée (36). Létal.Conscients de leur marge, les hommes d’Ancelotti se contentent d’abord de gérer le début de la seconde période. Quitte parfois à se faire peur. Car si Fabian Ruiz trouve la barre (56), le Napoli laisse trop de liberté à la Lazio et va rapidement se faire punir par Immobile, bien décalé par Correa (66). Manque de bol : à peine quatre minutes plus tard, Acerbi récolte un deuxième jaune sur une succession d’erreurs et abandonne le navire au plus mauvais moment. Le coup dur de trop, qui conduit le Napoli vers sa quinzième victoire de la saison. Et qui permet aux troupes d'Ancelotti de consolider leur deuxième place.