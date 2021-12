Le Napoli blase le Milan

Surpris par le Napoli dans son antre (0-1), Milan marque le pas et glisse en troisième position de Serie A, juste derrière son adversaire du soir. L'Inter est d'ores et déjà championne d'hiver, à une journée de la trêve.

Elmas que un but

Le Napoli passe (presque) à la Kessié

Milan (4-2-3-1) : Maignan - Florenzi (P. Kalulu, 86e), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré - Tonali (Bennacer, 78e), Kessié - Messias (Castillejo, 78e), B. Díaz (Giroud, 63e), Krunić (Saelemaekers, 63e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit - Zambo Anguissa, Demme (Lobotka, 54e) - Lozano (Politano, 77e), Zieliński (Ounas, 77e), Elmas (Ghoulam, 86e) - Petagna (Mertens, 78e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Grâce à un coup de casque précoce de son petit prince nord-macédonien Elmas, le Napoli a dégoûté le Milan, à San Siro, au terme d'une partie d'échecs (0-1). Dégoûté, car même en se laissant dominer et en contrôlant les velléités offensives milanaises, lesont failli voir leur stratégie tomber à l'eau à l'entame du temps additionnel. Longtemps au coude-à-coude pour la place de leader, Milanais et Napolitains, tous deux en proie aux blessures, auront du pain sur la planche pour inquiéter le rouleau compresseur interista Lancé en attaque, le Napoli obtient rapidement ses premiers corners. La deuxième tentative sera la bonne : face à la défense en zone du Milan, Elif Elmas s'élève sans résistance devant Tonali, tandis qu'Ibrahimović était chargé du premier poteau, pour couper la trajectoire du ballon de Zieliński et planter son second but de la saison (). Le but le plus rapide inscrit par lesface auxdepuis le 17 novembre 2012 et la calvasse de Gökhan Inler. Pourquoi ressortir ce genre de statistique ? Car sur le terrain, les hommes de Spalletti disparaissent progressivement dans leur camp après un gros quart d'heure de pression et que les débats se stérilisent. De son côté, Milan peine à inquiéter l'équipe au pied du Vésuve, hormis une tête décroisée d'Ibrahimović sur un centre en première intention de Ballo-Touré (18) et cette demi-volée quasi parfaite de Florenzi, qui échoue près du montant droit d'Ospina (34).La première intervention du portier colombien intervient - seulement - au retour des vestiaires. Excentré dans la surface et à la limite du hors-jeu, Ibrahimović déclenche une lourde frappe qui partait se loger sous la barre, sans sa main ferme (49). Alors que Tomori multiplie les tacles glissés salvateurs en défense et se montre même agressif à la récupération dans le camp napolitain, Stefano Pioli décide d'associer Zlatan Ibrahimović et Olivier Giroud, pour tenter de tout renverser en trente minutes. Volontaire mais trop brouillon, levoit Messias fricoter avec la lucarne droite d'Ospina (68), tandis que Rrahmani, au sol, prive le duo de golgoths franco-suédois d'un une-deux décisif (80). Pragmatique après s'être fait piégé par Empoli, le Napoli arrive toutefois à se faire peur quasiment sur le gong : au terme d'une partie de jeu de quilles, Kessié pense égaliser (90), mais la VAR fait annuler son pion au motif que Giroud, au sol, était hors jeu. Ou du moins c'est ce qui en ressort. La bonne opération, dans la confusion.