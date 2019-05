Le monstre Kompany

Comme en 2012, Vincent Kompany, qui n'a pas vécu une saison de tout repos, a mis Manchester City sur les rails du titre, lundi face à Leicester (1-0), avec un but d'anthologie dont il n'est pourtant pas coutumier. Peut-être l'ultime cadeau fait à son club avant de mettre les voiles.

1

« Don't shoot, don't shoot »

Plus de 6 matchs sur 10 manqués depuis 4 ans

Par Jérémie Baron

Propos de VK tirés de Sky Sports

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les yeux sont embués, le sourire est timide, mais le sentiment du devoir accompli envahit le bonhomme. Au coup de sifflet final ce lundi à Manchester, lesse sont jetés sur leur capitaine Vincent Kompany pour le chambrer, mais il y avait finalement plus d'émerveillement qu'autre chose. L'intéressé, lui, ne plaisante pas : il a un trophée à soulever dans six jours et plus rien ne semble pouvoir l'en empêcher."Ne frappe pas, ne frappe pas !"» Voici, en version résumée et romancée, ce qui s'est passé dans la tête du Belge lors de cette magique 70e minute qui a sorti le City of Manchester Stadium de sa torpeur Jusqu'ici, la bande de Guardiola s'était cassé les dents sur le bloc deset les gants de Kasper Schmeichel ; alors il n'y avait pas de raison pour que Kompany ne s'essaie pas, même si personne ne s'y attendait, adversaires comme coéquipiers. Le défenseur est à plus de 25 mètres, hésite, s'avance encore un peu, puis ça part : l'équilibre est parfait, le cuir prend une trajectoire irrésistible et la lunette explose. Entre décembre 2013 et ce 6 mai, Kompany n'avait cadré aucune de ses 37 tentatives de l'extérieur de la surface. Pire, il n'avait jamais inscrit un pion pareil pour Manchester, sa dernière réalisation lointaine datant de 2007 lors de sa période hambourgeoise : le dauphin rouge n'est pas verni, City paraît bel et bien taillé pour rester champion, jusque dans la mutation salvatrice de son capitaine.Car d'habitude, c'est plutôt des coups de casque que le Diable rouge distribue : il y a 7 ans dans un derby importantissime contre un United alors leader , c'est du front qu'il avait battu David de Gea pour replacer les siens au sommet de la Premier League à deux matchs du terme. «» , a-t-il lâché à la sortie de ce nouveau coup d'éclat. Insolent, mais crédible.Si tout se passe bien à Brighton dimanche,ira donc chercher pour la quatrième fois la couronne du royaume avec le brassard bleu ciel autour du bras, au bout d'une énième saison galère minée par les pépins : entre l'été 2015 et aujourd'hui, il n'a pris part qu'à 58 matchs en championnat, sur 151 possibles. Ce qui peut lasser : à 33 berges, le colosse n'a pas prolongé et devrait se retrouver libre après la finale de la Cup contre Watford le 18 mai qui pourrait marquer la signature d'un triplé pour les Mancuniens. Le garçon, qui honore sa onzième année outre-Manche, a-t-il vraiment donné tout ce qu'il avait à donner au MCFC ? Après avoir vu ça, on peut en douter. Mais si tout venait à se terminer ainsi, on pourrait difficilement faire plus belle sortie.