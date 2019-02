Le monde selon Paul Pogba

Le foot à son essence

« Moi, je veux tout faire parce que je pense que je peux tout faire et que l'entraîneur dit que je peux tout faire. J'ai envie de créer quelque chose. De créer le nouveau milieu de terrain. »

Vidéo

Plate-forme d'expression et liberté

« Si Mourinho part, je peux vous garantir que vous ne verrez pas un nouveau Pogba. Il n'est pas aussi bon qu'il le pense. Il a du talent, mais son gros problème est sa compréhension du jeu. »

« Pogba, c'est un défi de lecture »

« C'est un défi de lecture de comprendre ce qu'il va faire. Avec une ou deux touches, il peut donner des ballons de but extraordinaires, notamment au-dessus de la défense. Il voit très vite et est techniquement très au point. On ne peut pas vraiment l'arrêter. »

Par Maxime Brigand, à Manchester

C'est l'histoire d'un monstre sorti des eaux il y a un peu moins de huit ans. Paul Pogba a alors dix-huit piges, débarque dans le foot pro via un troisième tour de FA Cup à Elland Road et tire déjà, derrière lui, une pile de questions : que raconte exactement ce phénomène ? Que cache cet ado bourré de talent et de culot derrière tant d'arrogance, de confiance ? Le «» champion pourra-t-il un jour arracher cette étiquette et devenir le footballeur à style unique que certains s'aventurent à vendre ? Quel est ce joueur, au fond ? Un type inclassable, simplement, au sens premier du terme : l'international français a aujourd'hui vingt-cinq ans et n'a toujours pas trouvé de catégorie.Un jour, il a été rangé aux côtés de Patrick Vieira . «, répondait ce dernier en mars 2014, dans» Ainsi placé sur le terrain, Paul Pogba est devenu «» , selon Wayne Rooney , son ancien coéquipier à Manchester United . «» Donc, s'il n'était que box, finalement, ce que José Mourinho relevait il y a quelques mois : «» Vraiment ?Retour à Turin, où le Français a commencé à écrire une histoire à part entre 2012 et 2016 : celle d'un homme venu au foot en refusant le calcul, construit avec le «» , entré en Serie A par effraction et avec le seul plaisir de jouer accroché à la ceinture. Au cœur d'une Juventus mécanique, tenue au tempo par Andrea Pirlo et animée sur les ailes par Kwadwo Asamoah et Stephan Lichtsteiner Paul Pogba , lui, s'offre rapidement le luxe de sortir du cadre., expliquait il y a quelques années Pirlo.» Donc, à traiter spécialement. Ce qu'a fait Antonio Conte en laissant son milieu français hurler avec fougue sur le terrain, exiger le ballon et s'agiter sur chaque phase de création. Peu importe comment, Pogba veut en être et s'il est mis de côté, il lève les bras, souffle dans son coin, agite la tête. Insatisfait. Conte attend alors la fin du match et fait le bilan. Après une victoire contre la Sampdoria le 18 janvier 2014, lors de laquelle La Pioche a sorti une passe décisive pour Vidal et une merveille de but, cela donne : «Pogba, lui, prend des notes et grimpe les marches jusqu'à toucher son pic lors de sa dernière saison en Italie . Sous les ordres de Max Allegri, le Français, que ce soit en récupérateur ou en milieu offensif, devient définitivement un joueur dominant, «» selon Conte, et trouve sa liberté dans un positionnement idéal à son expression : à l'intérieur du jeu, entre les lignes, placé en faux pied, un socle parfait pour qu'il puissecomme Francesco Molinari et empiler les diagonales. Surtout, Paul Pogba devient un joueur qui réfléchit, qui pense, qui construit son style et qui ramène le foot à son essence : un jeu qui se nourrit du chaos, du mouvement, où on contrôle un ballon pour le «» et non pour l'empêcher de tourner. Invité à se définir dansavant l'Euro 2016, Pogba fonçait : «(...) José Mourinho a donc raison : Pogba est un milieu impossible à étiqueter. Et alors ?Alors, il faut le traiter ainsi, tirer sur ses qualités et lui fabriquer une plate-forme d'expression. Problème, si, à la Juve, Pogba jouait avant tout pour se rendre disponible, créer des espaces en attirant les adversaires sur lui et briser des blocs, avec Mourinho, à Manchester United , il a longtemps dû se mettre au service de ses coéquipiers.Ce rôle castrateur, qui a débouché sur un casse-tête tactique impossible à résoudre pour le technicien portugais, s'expliquait par le système de jeu, mais aussi par la qualité des joueurs censés tenir l'ensemble, les défenseurs axiaux en tête. Car si le trio de centraux de la Juve (Barzagli, Bonucci, Chiellini) permettait à Paul Pogba de jouer plus haut sans se soucier de la qualité des sorties de balle, une doublette Jones-Smalling n'offre pas la même sécurité et oblige donc à plus de prudence.Après une saison 2016-2017 plus que correcte, Pogba joue alors plus bas, dribble moins, tire moins, marque moins et a vu, la saison dernière, son taux de passes clés redescendre au niveau de ses premières années professionnelles. Au fil de la chute des performances mancuniennes, le champion du monde est devenu une cible facile pour les médias et les supporters : Paul Pogba est une incompréhension, un pion «» qui doit payer pour la défaite à West Ham (3-1), pour le nul à Southampton (2-2), pour la leçon reçue face à Tottenham (0-3). Sur le plateau de Sky Sports, Jamie Carragher en profite même pour prendre un pari : «» Peut-être que Carragher était en vacances durant la dernière Coupe du monde, qui sait.Mâchoire grande ouverte, le sourire de Pogba est aujourd'hui brillant. Lui parle de «» : le milieu français a l'allure d'un condamné fraîchement libéré du pénitencier. «, annonçait-il fièrement dansrécemment.» Surtout, l'entraîneur norvégien, qui avait compris lors de son passage à l'académie la nécessité de placer Pogba au «» , sait comment utiliser un poumon qui ressemble enfin au joueur fantasmé lors de son retour à Manchester United , en 2016. En neuf matchs de championnat passés dans le 4-2-3-1 de Solskjær, on en est à huit buts (onze depuis le début de saison, déjà son meilleur total), cinq passes décisives (dont trois pour Rashford), une quarantaine de tirs, une quinzaine de tacles réussis et deux passes clés en moyenne par rencontre.Simple : protégé par la paire Herrera-Matić (deux autres sauvés du début de mandat d'OGS), sécurisé à la relance par un Lindelöf qui n'hésite plus à prendre des risques dans les sorties de balle et aidé par des latéraux plus haut (ce qui lui offre une solution de passe, mais lui permet également de s'ouvrir un espace supplémentaire, comme à son époque de la Juve), Paul Pogba est de retour aux commandes. Lancé en avant, toujours en mouvement, la pieuvre française peut désormais passer son temps à casser les lignes grâce à des temps de passe souvent aussi dévastateurs qu'unde Rafael Nadal et alimenter les trois cerbères devant lui (Rashford, Martial, Lingard).C'est l'art du coup d'approche du tricolore qui prend la parole, et sa prestation à Fulham (0-3) samedi en a été une nouvelle preuve : Pogba est un artiste multi-tâche, hybride, qui excelle en plus dans la gestion des duels, ce qui pourrait être précieux mardi soir face au PSG . «, concluait Claude Puel quelques jours après la défaite de Leicester contre United (0-1), dans un entretien donné au» Lorsqu'il est comme ça, il vit, crie, guide de nouveau. Car c'est ainsi qu'il redevient le gamin du city stade, l'insouciant proactif : qu'il devient quelqu'un, tout simplement, et que Pogba construit son style. Celui d'une nouvelle catégorie de milieu de terrain, comme prévu.