Le monde de Ciro

En panne en Nazionale depuis plus d’un an et demi, Ciro Immobile va retrouver l’Inter ce dimanche pour le choc de cette 29e journée de Serie A. Pas forcément une bonne nouvelle pour l’attaquant laziale, dont le dernier but en championnat face aux Nerazzurri date de 2012.

Réconcilié avec la patrie

Inter, son pire cauchemar

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parfois dans une carrière, une salve d’applaudissements peut remettre une tête à l’endroit. Face à la Finlande le 23 mars dernier , Immobile n’a pas marqué, mais a offert à Moise Kean l’offrande pour son premier but en sélection . Cinq minutes plus tard, au moment d’être remplacé par Fabio Quagliarella que tout le stade attendait, l'attaquant international italien n'a pas pu manquer les battements de mains des 25 000du stade Friuli. Qui ont dû résonner, par ailleurs, pendant de longues minutes dans la boîte crânienne du buteur de la Lazio. C'est vrai, Immobile n’a toujours pas marqué en sélection depuis septembre 2017 et un match face à Israël. Immobile restera, pour toujours, dans les mémoires comme faisant partie de l’équipe qui a manqué une Coupe du monde soixante ans après le précédent échec. Mais le temps d’un instant, il a retrouvé un peu de réconfort auprès d’un public qui accepte petit à petit de refermer la cicatrice. S’il n’a pas joué la moindre minute lors du festival face au Liechtenstein , Immobile n’a pas été oublié par lesqui l’avaient soutenu quelques jours plus tôt. Réponse de l’intéressé sur Instagram juste après la rencontre : «» Car si Ciro Immobile ne réalise pas actuellement la meilleure saison de sa carrière, ses treize buts en 25 journées et surtout ses deux réalisations du mois dans le derby et face à la Fiorentina témoignent de la bonne forme actuelle de l’ancien avant-centre du Torino.Matteo Politano, l’ailier intériste qu’Immobile va croiser dimanche, ne dit rien d’autre à son sujet dans des propos rapportés par: «» Ce dimanche soir, Ciro Immobile a donc rendez-vous avec l’Inter, l’équipe qui l’a privé de Ligue des champions sur le fil l’an dernier lors de la dernière journée . Mais pas seulement.Parmi toutes les équipes qu’Immobile a pris l’habitude de martyriser depuis sa première saison complète en pro en 2012, l’Inter est certainement celle qui l’a le plus souvent frustré. Dans sa carrière, Immobile n’a jamais battu l’Inter en Serie A. Pire, sa dernière (et seule) réalisation en championnat face auxremonte à un Inter-Genoa du 22 décembre 2012. Ce jour-là, du haut de ses 22 ans, déjà avec le numéro 17 dans le dos, Immobile avait trimbalé Ranocchia avant de tromper Handanović au bout d’un rush solitaire qui s’était avéré gagnant.Typiquement ce que Simone Inzaghi aimerait plus que tout voir dimanche soir à San Siro, car la Lazio est à un tournant de sa saison. En conférence de presse d'avant-match, le coach de la Lazio compte évidemment sur lui pour faire basculer ce choc en sa faveur : «Nazionale» Avec un match en retard encore à jouer contre l’Udinese mi-avril, le club romain compte à l’heure actuelle huit points de retard sur l’Inter, troisième. Autant dire qu’un succès à Milan relancerait totalement la Lazio dans la course à la Ligue des champions. Avec, pourquoi pas, enfin un pion d’Immobile pour y parvenir.