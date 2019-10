Le missile de Dória au Mexique

1

¡PÓNGANLE BIGOTE A ESTE SEÑOR GOLAZO DE DÓRIA! MATHEUS, ¿TE COMISTE A ROBERTO CARLOS? ???#ModoGuerrero ??⚔️ pic.twitter.com/cyv4u2rPFS — Club Santos (@ClubSantos) October 30, 2019

JB

Roberto Carlos da Silva Rocha, plus connu sous le nom de Dória, se refait une santé de l'autre coté de l'Atlantique. Définitivement parti de l'OM il y a plus d'un an maintenant , le défenseur central brésilien défend aujourd'hui les couleurs de Santos Laguna, et plutôt bien, visiblement. Ce mercredi, alors que le club de Torreón recevait le Querétaro FC, le gaucher a signé le seul pion de la rencontre d'une frappasse venue d'ailleurs à plus de 25 bons mètres de la cage adverse. Lesl'ont emporté et sont même leaders du tournoi d'ouverture.C'est un peu tard pour l'hommage à Michel Bastos , mais c'est l'intention qui compte.