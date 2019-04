Un ministre pour la sécurité d'Anderlecht-Gand

MR

Les Belges ne savent plus quoi inventer.Après les incidents du week-end dernier au Stade Maurice Dufrasne de Liège entre le Standard et Anderlecht , Pieter De Crem, ministre de l'Intérieur belge, va assister au match ce dimanche entre Anderlecht et Gand dans le but de vérifier la sécurité aux abords du stade et à l'intérieur.D'après la RTBF, afin de faire un point sur la situation actuelle, une réunion se tiendra le 2 mai prochain. Réunion qui réunira la Pro League, l'Union belge, la police locale et fédérale mais aussi le Service public fédéral intérieur. Le ministre belge aura alors tout le loisir de voir comment fonctionne le mécanisme de contrôles et fouilles autour du stade.À quand Castaner en train de vérifier la sécurité du Parc des Princes ?