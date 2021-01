Le Milan sort le Torino aux tirs au but

Tătăruşanu - Kalulu, Musacchio (Kessié, 63e), Romagnoli, Diogo Dalot - Calabria (Theo Hernandez, 63ee), Brahim Diaz (Olzer, 105e), Leao - Ibrahimović (Çalhanoğlu, 46e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Savić - Bremer (Lukić, 84e), Nkoulou, Buongiorno - Vojvoda (Lyanco, 84e), Segre, Rincón, Linetty (Singo, 63ee)- Zaza (Belotti, 92e), Gojak. Entraîneur : Marco Giampaolo.

Longue soirée à San Siro.Trois jours après avoir croisé le fer en championnat, l’AC Milan et le Torino ont remis ça ce mardi soir en huitièmes de finale de Coupe d’Italie. Mais l’inconvénient d’affronter le même adversaire en aussi peu de temps, c’est qu’il devient difficile de le surprendre. Ajoutez à cela un léger turnover, et vous obtenez la rencontre longtemps insipide à laquelle on a assisté, menant inexorablement vers la prolongation puis la séance de tirs au but. Et à ce petit jeu, c’est le Milan qui a pris le dessus grâce à une parade de Tătăruşanu face à Rincón, et au penalty décisif de Çalhanoğlu.Avant cela, on a assisté à un long attaque-défense. Car si le Torino a combattu avec ses armes en première mi-temps, il a peu inquiété Tătăruşanu, titularisé ce soir, malgré les essais de Zaza (8, 24), Rincón (12), Segre (21) et Gojak (37), avant de disparaître. En mode diesel, le Milan a accéléré à chacune de ces piques, réveillé par un missile d’Ibra juste au-dessus (29). Mais c’est en seconde période que les Milanais ont totalement pris le dessus, multipliant les opportunités et touchant même deux fois le poteau par Dalot (55) et Calabria (58). Une avalanche d’occasions, mais toujours pas de but pour les locaux, ultra-dominateurs et poussés en prolongation par un Torino bien regroupé sur ses cages. Et décidé à attendre les tirs au but. Pari perdu, puisque cette loterie a récompensé ce timide Milan, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie. C'est tout ce qu'on retiendra.Le fameux genre de rencontre qui aurait pu durer mille ans sans voir de but.