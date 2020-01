Le Milan reprend son souffle, Zlatan buteur

60

Cagliari (4-3-2-1) : Olsen - Farago, Pisacane, Klavan, Pellegrini - Nández (Ionita, 76e), Cigarini, Rog (Castro, 76e) - Nainggolan, João Pedro - Simeone (Cerri, 69e). Entraîneur : Rolando Maran.



AC Milan (4-4-2) : Donnarumma - Calabria (Conti, 73e), Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu (Bonaventura, 64e) - Leão (Rebić,, 90e), Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

Un choix payant pour un succès.Après trois matchs sans gagner, et surtout sans marquer, Stefano Pioli avait décidé d’innover tactiquement pour le déplacement à Cagliari du Milan, qui restait sur trois défaites consécutives avant cette rencontre. L’entraîneur italien a ainsi quitté son 4-3-3 pour un 4-4-2, afin d’associer Rafael Leão et Zlatan Ibrahimović pour stimuler l’attaque lombarde. Pari réussi : les Milanais ont retrouvé des couleurs offensivement, et les deux hommes ont marqué les deux buts d'une partie logiquement remportée par les(0-2). Un heureux soulagement.Dans un premier acte peu emballant, les Milanais finissent par prendre le dessus sur Cagliari, devant à la possession, mais incapable de faire trembler Gianluigi Donnarumma, si ce n'est sur une balle lobée de Nahitan Nández (37). Les occasions les plus dangereuses sont pour les hommes de Pioli, Zlatan envoyant notamment une tête sur le poteau après un caviar de Leão (31). Au retour des vestiaires, l'ancien Lillois décide de ne pas perdre de temps, ouvrant le score après une passe lumineuse de Castillejo et une déviation malheureuse de Pisacane (0-1, 46).Milan est devant, et lesne parviennent pas à se montrer moins brouillons dans les derniers mètres. Ils ne peuvent pas non plus empêcher l'inéluctable : près de sept ans après son dernier but en Serie A, Ibrahimović fait trembler les filets d'une reprise instantanée du gauche à la suite d'un bon centre d'Hernandez (0-2, 64). Un retour déjà gagnant pour le Suédois, privé d'un doublé après le signalement logique d'un hors-jeu sur une tête plongeante puissante.Pas sûr que ce soit suffisant pour aller chercher l'Europe, mais le Milan revient à quatre longueurs de son adversaire du jour et du top 6.